Labhraíonn Stiúrthóir Starfield le Feithiclí, Feidhmíocht PC, agus Tuilleadh

In agallamh le déanaí, d'fhreagair Stiúrthóir Bethesda Todd Howard agus Príomhfheidhmeannach Xbox Phil Spencer roinnt ceisteanna faoin gcluiche nua-eisithe, Starfield. Ar cheann de na hábhair a pléadh bhí easpa feithiclí talún sa chluiche. Mhínigh Howard, cé go ndearna siad machnamh ar fheithiclí talún a chur i bhfeidhm, chinn an stiúideo ar deireadh thiar go raibh sé tábhachtach go mbeadh imreoirí ag taisteal ar shiúl na gcos tar éis dóibh dul ar bord óna long. Thug sé seo deis d’fhorbróirí luas na n-imreoirí a thomhas agus an cluiche a dhearadh dá réir. Ina theannta sin, d'athródh tabhairt isteach feithiclí go mór an t-eispéireas gameplay. Luaigh Howard, áfach, go gcuirtear long agus jetpack ar fáil d'imreoirí fós, ar féidir iad a mheas mar fheithiclí ina gceart féin.

Bhain an t-agallamh freisin le feidhmíocht PC Starfield agus eisiachais Xbox. Nuair a fiafraíodh de, dhíbhe Howard an nóisean nach raibh an cluiche optamaithe le haghaidh ríomhaire. Dúirt sé gur cluiche den ghlúin reatha é Starfield, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh go mbeadh ar imreoirí áirithe a gcuid ríomhairí pearsanta a uasghrádú chun taitneamh iomlán a bhaint as. Mar fhreagra ar cheist faoi iomaíocht ó chluichí eile cosúil le Geata Baldur, níor thug Howard aghaidh go díreach ar theideal Larian Studios ach chuir sé in iúl go gcreideann sé go mbeadh Starfield ag gabháil do imreoirí ar feadh blianta fada le teacht.

Le linn an agallaimh, thug Phil Spencer léargais ó thaobh an ghnó de. Thug sé le fios go bhfuil Starfield ar an Xbox eisiach reatha-gen is mó a imrítear faoi láthair, leis na mílte imreoirí ar Game Pass. Ina theannta sin, thug sé faoi deara gurb é Starfield an cluiche is mian le Bethesda ar Steam. Mar sin féin, roghnaigh sé gan a nochtadh an mbeadh The Elder Scrolls 6 eisiach freisin do Xbox agus PC.

Tríd is tríd, léirigh an t-agallamh gnéithe éagsúla de Starfield, lena n-áirítear an cinneadh cruthaitheach taobh thiar d'éagmais feithiclí talún, riachtanais feidhmíochta PC, agus fáiltiú an chluiche i dtéarmaí tóir agus liosta mianta. Leis an gcur chuige uathúil atá aige maidir le taiscéalaíocht spáis, cuireann Starfield fiontar nua spreagúil i láthair do Bethesda agus ghin sé ionchas suntasach i measc imreoirí agus lucht leanúna.

