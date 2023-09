Eisíonn Apple Nuashonrú Slándála chun Leochaileacht na mBogearraí a Saothraítear a Phaisteáil

D'eisigh Apple nuashonrú slándála suntasach do iPhones agus iPads mar fhreagra ar leochaileachtaí slándála nua-shaothraithe a aimsiú i mbogearraí córais na bhfeistí. Nocht taighdeoirí ag Saoránach Lab Ollscoil Toronto na leochaileachtaí, a fuair amach go raibh an locht bogearraí á n-úsáid go gníomhach chun earraí spiaireachta tráchtála ar a dtugtar Pegasus a sheachadadh, a d'fhorbair agus a dhíol an chuideachta Iosraelach NSO Group.

Uirlis chumhachtach agus chostasach is ea Pegasus a úsáidtear go príomha chun díriú ar easaontóirí, iriseoirí agus comhraiceoirí polaitiúla. Mar sin, ní dócha go gcuirfear isteach go díreach ar an meán-úsáideoir. Mar sin féin, molann Citizen Lab go láidir do gach úsáideoir a gcuid feistí a nuashonrú láithreach chun cosaint a dhéanamh i gcoinne bagairtí féideartha.

Chun an nuashonrú a shuiteáil, ba cheart d'úsáideoirí iPhone nascleanúint a dhéanamh chuig "Settings," roghnaigh "Ginearálta," agus ansin roghnaigh "Nuashonrú Bogearraí." Má thaispeánfar nuashonrú bogearraí iOS 16.6.1, tapáil chun an próiseas suiteála a thionscnamh. Mura bhfuil an nuashonrú le feiceáil, ba cheart d’úsáideoirí filleadh ar an leathanach Ginearálta, roghnaigh “About” chun a n-uimhir leagan iOS a fhíorú. Más é 16.6.1 uimhir an leagain, tá an nuashonrú suiteáilte cheana féin. Má tá an gléas fós ag baint úsáide as leagan 16.6 nó atriall níos luaithe, ba cheart d'úsáideoirí na céimeanna thuasluaite a dhéanamh arís.

Má theipeann ar an nuashonrú le feiceáil, moltar duit an iPhone a atosú agus an nasc idirlín a sheiceáil. Mura bhfuil an nuashonrú fós le feiceáil, moltar fanacht ar feadh tamaill sula ndéanfaidh tú iarracht eile.

Treisíonn an nuashonrú slándála seo tiomantas Apple chun aghaidh a thabhairt go pras ar aon leochaileachtaí aitheanta chun príobháideacht agus slándáil a n-úsáideoirí a chinntiú.

