Nochtann Intel Thunderbolt 5: Bandaleithid a Treisiú le haghaidh Muirearú Níos Tapúla agus GPUanna Seachtracha

Thug Intel isteach le déanaí Thunderbolt 5, caighdeán nua a thairgeann méadú suntasach ar bandaleithead don chónascaire tóir. Le Thunderbolt 5, is féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le ríomhairí glúine ceangailte a mhuirearú ag ráta i bhfad níos tapúla i gcomparáid lena réamhtheachtaí, Thunderbolt 4. Ina theannta sin, feiceann Intel an acmhainneacht le haghaidh Thunderbolt 5 chun táirge a ndearnadh dearmad air roimhe seo a athbheochan: an t-aonad próiseála grafaicí seachtrach (GPU) do gamers. agus daoine cruthaitheacha.

Le bandaleithead déthreo mórthaibhseach de 80 gigabits, dhá oiread sin Thunderbolt 4, soláthraíonn Thunderbolt 5 120Gbps iontach de bandaleithead do thaispeántais sheachtracha. Cuireann an méadú faoi thrí seo ar chumas úsáideoirí il-thaispeántais 8K nó taispeáint amháin a chumhachtú le ráta athnuachana eisceachtúil suas le 540Hz. Déanann an feabhsú seo Thunderbolt 5 mar rogha inmhianaithe dóibh siúd atá ag lorg na monatóirí cearrbhachais is fearr ar an margadh.

Ní hamháin go dtéann luas níos airde agus bandaleithead níos mó Thunderbolt 5 chun tairbhe aistrithe sonraí ach freisin luasanna muirir. Is féidir le feistí Thunderbolt 5 suas le 240W de chumhacht a sheachadadh, rud a d'fhéadfadh deireadh a chur leis an ngá atá le calafort cumhachta ar leith ar go leor ríomhairí glúine. Ceadaíonn an fhorbairt seo níos mó spáis do phoirt bhreise ar an bhfonnadh ríomhaire glúine, rud a chuireann le háisiúlacht agus le nascacht.

De réir Jason Ziller, ceannaire Rannán Nascachta Cliant Intel, d'fhéadfadh bandaleithead méadaithe Thunderbolt 5 spéis athnuaite a spreagadh i gcártaí grafaicí seachtracha. San am a chuaigh thart, cheannódh daoine imfháluithe ina raibh cártaí grafaicí cumhachtacha agus soláthairtí cumhachta chun cumas grafach a gcuid ríomhairí a fheabhsú. Mar sin féin, ní bhfuair na GPUanna seachtracha seo tóir go forleathan riamh mar gheall ar a gcostas agus a toirtiúlacht. Creideann Ziller go bhféadfadh feidhmíocht fheabhsaithe Thunderbolt 5 GPUanna seachtracha a thabhairt ar ais isteach sa phríomhshrutha, toisc go n-osclaíonn dúbailt bandaleithead deiseanna le haghaidh feidhmíochta feabhsaithe agus cumais leathnaithe.

Luaigh Ziller freisin go bhféadfaí luasairí seachtracha AI a bheith ann sa todhchaí, ag lua an t-éileamh méadaitheach ar AI sa spás cliant. Cé nach bhfuiltear ag súil go mbuailfidh feistí Thunderbolt 5 ar an margadh go dtí 2024, is féidir le tomhaltóirí a bheith ag súil le méadú suntasach ar luas agus athchéimniú féideartha GPUanna seachtracha.

Mar fhocal scoir, cuireann Intel's Thunderbolt 5 bandaleithead feabhsaithe go mór ar fáil, rud a ligeann do mhuirearú níos tapúla agus athbheochan féideartha GPUanna seachtracha. Leis an gcumas taispeántais ardtaifigh a chumhachtú agus cumhacht méadaithe a sheachadadh, tá Thunderbolt 5 ar tí feabhas a chur ar an taithí úsáideora do gamers, do chruthaitheacha, agus d'aon duine atá ag lorg aistrithe sonraí níos tapúla. Mar sin féin, beidh orainn fanacht go dtí 2024 chun acmhainneacht iomlán Thunderbolt 5 agus a thionchar ar an margadh a fheiceáil.

