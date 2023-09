Leathnaíonn Snáitheanna Instagram Feidhm Chuardaigh go Breis Tíortha

Dea-scéala d’úsáideoirí Instagram Threads! Tá an ghné cuardaigh, a tástáladh ar dtús san Astráil agus sa Nua-Shéalainn, ag leathnú anois go dtí go leor tíortha ina labhraítear Béarla agus Spáinnis. Roinn Mark Zuckerberg, POF Meta, an chuideachta taobh thiar de Threads, an nuashonrú spreagúil seo. Ciallaíonn sé seo gur féidir le húsáideoirí i dtíortha cosúil leis an Airgintín, an India, Meicsiceo, an Ríocht Aontaithe, agus na Stáit Aontaithe úsáid a bhaint as an mbunfheidhm cuardaigh laistigh de Threads anois.

Is céim shuntasach ar aghaidh é an ghné cuardaigh seo do Threads mar go bhfuil sé mar aidhm aige a bheith ina líonra sóisialta iomlán. Thug Mark Zuckerberg leid freisin do nuashonruithe atá le teacht a d'fhéadfadh an ghné cuardaigh seo a thabhairt chuig níos mó tíortha. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil gach tír san Aontas Eorpach san áireamh sa leathnú seo mar gheall ar dhúshláin rialála a bhaineann le dlíthe cosanta sonraí úsáideoirí.

Roimh an nuashonrú seo, bhí gné cuardaigh teoranta ag Threads a cheadaigh ach úsáideoirí Snáitheanna eile a aimsiú, gan an cumas chun post nó ábhar a chuardach. Le tabhairt isteach cuardach téacs iomlán, is féidir le húsáideoirí cuardach a dhéanamh anois ar eochairfhocail agus ábhair shonracha a phléitear ar an ardán, rud a chuireann le heispéireas iomlán an úsáideora.

Tá leathnú na feidhme cuardaigh i Threads mar chuid d’iarrachtaí leanúnacha Instagram chun rannpháirtíocht ar an ardán a threisiú. Tháinig tóir ar snáitheanna ar dtús trí úsáideoirí nua a nascadh lena thuismitheoir aip, Instagram, chun cabhrú leo leantóirí a fháil agus nascadh le húsáideoirí eile go héasca.

Cé go bhfuil roinnt gnéithe nua tugtha isteach ag Threads ó seoladh é, ar nós fotha cróineolaíoch, áit chun rudaí a thaitin, cluaisín athphoist, agus feabhsuithe éagsúla a fheiceáil, níl gnéithe áirithe ann fós chun dul san iomaíocht le hardáin eile cosúil le X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo). Tá feidhmiúlachtaí ar nós liostaí, leabharmharcanna agus treochtaí á lorg ag úsáideoirí, rud a rinne Twitter mar mhol do chomhráite domhanda.

Gan gnéithe cosúil le cuardach agus treochtaí, ní bhraitheann Threads mar líonra nuachta fíor-ama. Mar sin féin, le leathnú na feidhme cuardaigh, tá Threads ag tabhairt céim níos gaire do bheith ina líonra sóisialta níos cuimsithí.

