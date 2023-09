Leathnaíonn Meta Cuardach Eochairfhocal ar Snáitheanna

Tá Meta, máthairchuideachta na n-ardán meán sóisialta móréilimh, ag cur tuilleadh feabhais ar an taithí cuardaigh ar Threads trína ghné cuardaigh eochairfhocail a leathnú. Ar dtús tástáladh san Astráil agus sa Nua-Shéalainn, tá an ghné seo ar fáil anois i dtíortha ina labhraítear Béarla agus Spáinnis go forleathan.

Roimhe seo, d'fhéadfadh úsáideoirí daoine a chuardach ar Threads de réir a n-ainm úsáideora. Leis an nuashonrú nua, leathnaíonn an fheidhmiúlacht chuardaigh chun gach post ina bhfuil an eochairfhocal sonraithe a áireamh. Is léiriú é seo ar leagan simplithe de ghné cuardaigh Instagram, rud a thugann eispéireas cuardaigh níos cuimsithí d’úsáideoirí.

Léiríonn cinneadh Meta cuardach eochairfhocail a rolladh amach i mBéarla agus i Spáinnis a dtiomantas chun taithí úsáideora a fheabhsú thar réigiúin éagsúla. Tá aiseolas á lorg acu go gníomhach chun an ghné chuardaigh a fheabhsú tuilleadh, agus tá sé beartaithe é a leathnú chuig teangacha agus tíortha eile go luath amach anseo.

Thug Threads, ardán meáin shóisialta Meta, nuashonruithe éagsúla isteach le déanaí, lena n-áirítear an app gréasáin Threads agus gnéithe cosúil le teachtaireachtaí díreacha Instagram a roinnt agus alt-téacs in-saincheaptha. Cé gur tharraing an t-ardán aird shuntasach ar dtús le breis agus 100 milliún síniú suas laistigh de laethanta tar éis é a sheoladh, tháinig laghdú ar an éileamh a bhí air de réir mar a d’fhill úsáideoirí ar ardáin níos eolaí agus ar Twitter.

Mar sin féin, le feabhsuithe leanúnacha Meta, mar an leagan gréasáin agus gné cuardaigh leathnaithe, féadfaidh Threads roinnt úsáideoirí a mhealladh ar ais chuig an ardán. Trí fhreastal ar roghanna úsáideoirí i dtíortha agus i dteangacha ar leith, tá sé mar aidhm ag Meta eispéireas níos pearsantaithe agus níos tarraingtí a sholáthar.

Tá an ghné cuardaigh eochairfhocail ar fáil faoi láthair i mBéarla agus i Spáinnis, ag díriú ar thíortha ina n-úsáidtear na teangacha seo go coitianta le haghaidh postála, lena n-áirítear an Airgintín, an India, Meicsiceo agus SAM.

