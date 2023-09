Iniúchadh ar na Dearaí Long Funky agus Cool i Starfield

Ó scaoileadh Starfield, níor chuir imreoirí aon am amú ag ceardaíocht a gcuid dearaí long uathúla agus samhlaíocha féin. Idir shoithí íocónacha a athchruthú ó shaincheadúnais ionúin cosúil le Mass Effect, Star Wars, agus Halo go dtí a gcuid cineálacha funky féin a chur leis, tá an chruthaitheacht i ndearadh long fíor-spreagtha.

An Long Gan Sár

Dearadh long suntasach amháin is ea an Long Unbeatable, ainmnithe go cuí toisc go ndíríonn naimhde ar lár na loinge i gcónaí, ach níl lárionad ag an long seo go cliste. Cruthaithe ag Morfalath, spóirt an long taobh istigh uilleach agus cosúil le lúbra líonta le pods claustrophobic agus dréimirí. Tá sé cosúil le rud a tháirgfeadh an Biúró Chónaidhme Rialaithe dá rachadh siad isteach sa spás.

An Péarla Dubh

Ag fáil inspioráid ó shaincheadúnas Pirates of the Caribbean, d'athchruthaigh SnaKeMuHo an Péarla Dubh legendary. D'fhéadfadh sé seol níos mín ar uisce, ach cuireann a láithreacht i Starfield teagmháil eachtrúil leis. Samhlaigh go mothaíonn tú gaoth na farraige agus go gcloisfidh tú creaking na loinge agus tú ag iniúchadh an chosmos.

Thomas an Inneall umar Freaking

Tá Thomas The Tank Engine, carachtar a bhfuil aithne air as a bheith ag casadh in áiteanna gan choinne, tar éis a bhealach isteach i Starfield. Cruthaithe ag MrCaine332, coinníonn an léiriú seo na súile squinting clasaiceach, ag cinntiú go mbraitheann lucht leanúna na locomotive Briotánach ceart sa bhaile i fairsinge an spáis.

Portán Spáis Giant

Arna spreagadh ag an gcluiche Fight Portán, dhear vwinks long crústaigh mheicniúil ollmhór. Ar an gcéad amharc, is cosúil gur soitheach caighdeánach é le dhá phincéir ceangailte, ach léiríonn scrúdú níos dlúithe a chomhréireanna eipiciúil. Seasann dearadh na loinge amach, go háirithe sna seatanna drámatúla a gabhadh laistigh de stoirm ghainimh.

Traein Spáis

Cé nach í an long is praiticiúla, taispeánann an spástraein an acmhainneacht le haghaidh dearaí cruthaitheacha long. Bheadh ​​an spás stórála ar bord mór, foirfe chun seoda agus earraí trádála a chur i dtaisce. Fiú mura bhfuil sé feidhmiúil, is radharc le feiceáil í an long atá buailte ó thaobh amhairc de a dhear an banphrionsa líomóide.

Bus Scoile Draíochta

Beidh meas ag lucht leanúna na chartúin '90s Magic School Bus ar chaitheamh aimsire sp7r. Feidhmíonn an long seo mar an t-aon mhodh iompair atá ag páiste idir córais, rud a fhágann gur eachtra dho-dhearmadta an turas chun na scoile. Tugann athchruthú an dearadh beloved seo cumha agus whimsy dóibh siúd a d'fhás aníos ag breathnú ar an tsraith oideachais.

Pláinéad Express

Cruthú eile le sp7r, an long Planet Express ó Futurama, atá inaitheanta láithreach agus cuireann sé teagmháil ildaite leis an Cruinne Starfield. Cé go bhfuil easpa soghluaisteachta agus cumais chomhrac inti, glacann an long lasta seo spiorad na sraithe bunaidh go foirfe.

Ciúb Borg

Chruthaigh IngeniousIdiocy caitheamh aimsire mórthaibhseach den long ominous Borg's Cube ó Star Trek. In ainneoin a bheith neamhphraiticiúil agus uaireanta ag cur bac ar an gceamara, is éacht ann féin é an cumas eitilt ciúb ar snámh a dhéanamh. Eispéireas do-dhearmadta a bheadh ​​ann dul i dteagmháil leis an long seo i bhfairsinge an spáis.

Consal-Aicme Cruiser

Tugann DaMightyMilkMan áilleacht an Cruiser Rang Consalachta ó Star Wars go Starfield. Ag imeacht ó aird a tharraingt ar dhearaí níos coitianta na Mílaoise Falcon agus X-Wing, taispeánann an long seo nach bhfuil mórán cáil uirthi ó ré Cogaí Clón fairsinge na ndearaí long Star Wars.

Ar aghaidh go dtí an breacadh an lae

Tugann VantaGenesis deis d’imreoirí an UNSC Forward Unto Dawn a phíolótú, long ollmhór a bhfuil aithne ag lucht leanúna Halo uirthi. Cuireann an long seo, a fheictear sna huaireanta deiridh de Halo 3, teagmháil le cumha do lucht leanúna na sraithe cluiche íocónach.

Agus breis agus 6 mhilliún imreoir ag teacht isteach le Starfield ina chéad lá iomlán, is féidir linn a bheith ag súil le níos mó long dochreidte chun an cluiche a shárú. Leanann cruthaitheacht an phobail ar aghaidh ag iontas, agus beidh sé suimiúil a fheiceáil cad iad na dearaí uathúla agus samhlaíocha eile a thagann chun cinn de réir mar a thagann méadú ar an éileamh atá ar an gcluiche.

Foinsí:

Bethesda / Morfalath

Bethesda / SnaKeMuho

Bethesda / An tUasal Caine332

Bethesda / vwinks

Bethesda / líomóidprincess

Bethesda / sp7r

Bethesda / IngeniousIdiocy

Bethesda / DaMightyMilkMan

Bethesda / VantaGenesis