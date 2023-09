Uaireadóirí Apple nua agus iPhone 15 Pro le Braiteoirí Nuashonraithe agus Fonnadh Tíotáiniam

De réir tuarascála ó Bloomberg, díreoidh Sraith 9 Apple Watch atá le teacht ar a braiteoirí a fheabhsú chun luas, éifeachtúlacht agus cruinneas a fheabhsú. Beidh braiteoir ráta croí optúla nua ar cheann de na nuashonruithe móra, a mbeidh sé mar aidhm aige cruinneas méadaithe a sholáthar do ghnéithe sláinte éagsúla cosúil le foláirimh ráta croí neamhghnácha. Ina theannta sin, ionchorpróidh an Apple Watch Series 9 sliseanna nua leathanbhanda U2, a bhfuiltear ag súil go bhfeabhsóidh sé rianú beachtas laistigh den app Find My le haghaidh míreanna caillte.

Maidir le dearadh, coimeádfaidh an Apple Watch Series 9 a cuma reatha, agus beidh samhlacha ar fáil i gcásanna 41mm agus 45mm. Mar sin féin, beidh aistriú i dtreo cásanna priontáilte 3D do mhúnlaí cruach dhosmálta, ag ailíniú le cur chuige éicea-chairdiúil Apple. Coimeádfaidh an tsamhail Ultra a mhéid cáis 49mm freisin.

Ar an láimh eile, tá roinnt athruithe suntasacha le déanamh ar líneáil an iPhone 15 Pro. Beidh fonnadh tíotáiniam sna samhlacha nua, rud a fhágann go mbeidh siad thart ar 10 faoin gcéad níos éadroime ná a réamhtheachtaithe. Cuirfidh an dearadh tíotáiniam bailchríoch neamhlonrach ar fáil, ag fáil réidh le smudges méarloirg agus ag taispeáint imill chothromú le haghaidh eirgeanamaíochta feabhsaithe. Ina theannta sin, gheobhaidh na ceithre mhúnla iPhone 15 go léir an sliseanna ultra leathanbhanda U2, chomh maith le Cnaipe Gníomhaíochta chun an lasc fáinne / balbh a athsholáthar. Tabharfaidh an iPhone 15 Pro isteach fonnadh athchóirithe freisin chun deisiúcháin níos éasca a éascú.

Cé go bhfuil sonraí maidir leis na AirPods gann, táthar ag rá go bhfaighidh an AirPods Pro port USB-C ina gcás. Ina theannta sin, táthar ag súil go n-aistreoidh na AirPods rialta agus na AirPods Max ó naisc Lightning go USB-C an bhliain dár gcionn.

Ar an iomlán, léiríonn na nuashonruithe seo tiomantas Apple chun feidhmíocht agus taithí úsáideora a gcuid feistí príomhthionscadal a fheabhsú. Léiríonn an fócas ar bhraiteoirí feabhsaithe agus ar chassis tíotáiniam níos éadroime tiomantas na cuideachta don nuálaíocht agus do shástacht na gcustaiméirí.

