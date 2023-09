Cruthaíonn Imreoir Long “Unbeatable” i Starfield

Tá imreoir cruthaitheach sa chluiche nua-eisithe Starfield tar éis long a dhearadh ar a dtugtar “unbeatable”. D'aimsigh Redditor Morfalath patrún AI suimiúil sa chluiche: tá sé mar aidhm ag an AI lár na loinge imreoir i gcónaí. Agus an t-eolas seo á úsáid aige, shocraigh Morfalath long a chruthú nach bhfuil lár aici, rud a d’fhág go raibh soitheach aisteach-chruthach ann.

Cé nach ndéanann an íomhá a roinntear ar Reddit ceart don long, d’uaslódáil Morfalath físeán den chruthú ar YouTube freisin. Ar an gcéad amharc, tá cuma humongous ar an long, le toisí uasta ar fhad, leithead agus airde. Mar sin féin, tá a aeistéitiúil i bhfad ó taitneamhach. Tá sé cosúil le praiseach bacúil a d'fhéadfadh duine a bheith ann i Minecraft.

In ainneoin a cuma neamhtharraingteach, tá feidhmiúlacht na loinge chun tosaigh. Feidhmíonn sé go han-mhaith i gcathanna spáis, rud a fhágann go bhfuil siad ina ghaoith don imreoir. Mar sin féin, is dúshlán é ainliú timpeall na loinge. Is lúbra mearbhaill é ina bhfuil bloic beagnach comhionann agus dréimirí gan teorainn. Is féidir le tasc scanrúil a bheith ag aimsiú an cockpit amháin.

Tá tóir ollmhór bainte amach ag Starfield cheana féin, ag mealladh sé mhilliún imreoir. Socraíonn an líon ollmhór seo é mar an seoladh is mó i stair Bethesda. Agus bonn imreoirí chomh mór sin againn, is dócha go bhfeicfimid i bhfad níos mó cruthaithe imreoirí uathúla agus neamhghnáthaimh amach anseo.

Le dul níos doimhne isteach in eachtra spáis Bethesda agus dul ar do thaisteal idir-réaltach féin, bí cinnte go bhfeicfidh tú ár n-imeacht cuimsitheach Starfield.

Sainmhínithe:

– Starfield: Cluiche nua-eisithe ag Bethesda, aitheanta mar gheall ar a théama taiscéalaíochta spáis.

– AI: Intleacht Shaorga, sa chás seo a thagraíonn do opponents atá faoi rialú ríomhaire sa chluiche.

– Reddit: Pobal ar líne inar féidir le húsáideoirí ábhar a roinnt agus páirt a ghlacadh i bplé.

- Minecraft: Cluiche físeán bosca gainimh a bhfuil cáil air as a gameplay tógála bunaithe ar bhloc.

