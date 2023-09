An Foirnéise is Teo sa Leathsféar Theas: Ceann Cinn Nua Déantúsaíochta UQ

Tá foirnéis úrscothach faighte ag Ollscoil Queensland (UQ) le déanaí atá in ann teochtaí suas le 3,000 céim Celsius a bhaint amach. Dar leis an Ollamh Comhlach Michael Heitzmann, ní gnáth-oigheann amháin atá sa bhfoirnéis seo, toisc go bhféadfadh sé déantúsaíocht agus tástáil comhpháirteanna do scairdeanna hipearsonacha a réabhlóidiú.

Ceadaíonn an teicneolaíocht úrnua seo, atá ar an bhfoirnéis is teo dá leithéid sa leathsféar theas, do UQ ábhair os cionn 2,500 céim a phróiseáil. Míníonn an Dr Heitzmann go gcuireann an cumas seo friotaíocht teochta na n-ábhar chuig leibhéil nach bhfacthas riamh roimhe, ag cur ar chumas na hollscoile comhpháirteanna a mhonarú agus a thástáil le haghaidh taistil spáis agus cosanta. Go sonrach, tá a bhfócas ar theicneolaíocht spáis agus ar theicneolaíocht feithiclí atá ag eitilt go tapa laistigh den earnáil chosanta.

D’fhéadfadh teocht ultra-ard a bheith mar thoradh ar fhrithchuimilt ardluais le linn eitiltí, rud a fhágann go bhfuil sé ríthábhachtach ábhair a bheith ann ar féidir leo coinníollacha den sórt sin a sheasamh. Trí rochtain a fháil ar an bhfoirnéis cheannródaíoch seo, is féidir le UQ anois ábhair a fhorbairt agus a thástáil a bhfuil an fhriotaíocht riachtanach teochta acu ar feadh ré iomlán na heitilte.

Tá Hypersonix Launch Systems, cuideachta spáis bhunaithe atá lonnaithe i Queensland, ar cheann de na cuideachtaí a bhaineann leas as cumais déantúsaíochta UQ chun comhpháirteanna dá n-aerárthaí a tháirgeadh agus a thástáil. De réir Sam Grieve, ionadaí ó Hypersonix, tá an teicneolaíocht seo ríthábhachtach d'earnáil déantúsaíochta agus spáis na hAstráile. Ligeann sé dóibh páirteanna a mhonarú a bhí dodhéanta roimhe seo a chruthú laistigh den tír, ag laghdú an spleáchas ar allmhairí.

Baineann ceann de thionscadail Hypersonix le forbairt aerárthach hipearsonach gan fhoireann darb ainm an Dart, atá le seoladh i 2024. Agus páirteanna á ndéanamh agus á dtástáil ag UQ, tá sé mar aidhm ag an gcuideachta smionagar spáis a íoslaghdú trí fheithicil ar a dtugtar an Delta Velos a chruthú. Bainfidh an fheithicil seo úsáid as tiomáint hipearsonach chun dlús a chur san atmaisféar, ag tabhairt satailítí beaga isteach i bhfithis sula bhfilleann siad ar an Domhan agus tuirlingt go sábháilte lena n-athúsáid.

Téann impleachtaí cumas déantúsaíochta nua UQ níos faide ná an tionscal aeraspáis. Leagann Greta Nabbs-Keller, an Comh-Stiúrthóir ar Chosaint, Spáis agus Slándála Náisiúnta ag UQ, béim ar thábhacht an chun cinn seo do leasanna déantúsaíochta cosanta agus spáis na hAstráile. Tá ardtástáil ábhar agus cumas ilchodach na foirnéise ríthábhachtach chun cumas ceannasach a bhaint amach.

Ina theannta sin, tá an teicneolaíocht cheannródaíoch seo ar aon dul le comhpháirtíocht chosanta nua na hAstráile faoi chreat AUKUS, ina bhfuil na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe rannpháirteach. Leagann an Dr. Nabbs-Keller béim ar uathúlacht foirnéise UQ agus an cumas atá ann píosa atá in easnamh sa bhfreagra déantúsaíochta a líonadh d'fheidhmchláir chosanta agus spáis shibhialta araon, rud a fhágann nach bhfuil aon bhaint aige le cumas taighde ollscoileanna eile.

Mar fhocal scoir, cuireann éadáil Ollscoil Queensland ar an bhfoirnéis is teo sa leathsféar theas ar chumas comhpháirteanna a mhonarú agus a thástáil le haghaidh scairdeanna hipearsonacha ag teochtaí nach bhfacthas riamh roimhe. Tá impleachtaí suntasacha ag an teicneolaíocht cheannródaíoch seo d’earnálacha cosanta agus déantúsaíochta spáis na hAstráile, ag soláthar deiseanna do chumas ceannasach agus do chomhpháirtíochtaí straitéiseacha faoi chreat AUKUS.

