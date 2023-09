Rannpháirtithe Starfield Cruthaigh Longa Unbeatable ach Gránna

Tá réiteach uathúil aimsithe ag imreoirí Starfield ar a gcuid scileanna píolótaíochta bochta trí longa a dhearadh atá beagnach doscriosta mar gheall ar a gcruthanna neamhghnáthúla. Roinneadh na dearaí long seo ar ardáin cosúil le Reddit, ag taispeáint cruthaitheacht agus intleacht na n-imreoirí.

Luaitear dearadh loinge amháin, ar a dtugtar an Saill L nó an Sciathán L, mar “dhíolmhaithe go héifeachtach” ó dhamáiste namhaid. Cuireann cruth neamhshiméadrach L na loinge mearbhall ar longa namhaid, rud a fhágann go mbíonn sé deacair dóibh díriú ar a struchtúr. Cheistigh cruthaitheoir an Fat L, úsáideoir Reddit Solace_of_the_Thorns, ar dtús conas a dhíríonn longa NPC ar imreoirí agus chinn sé leas a bhaint as seo trí dhearadh neamhghnáthúil a chruthú. Tá lárphointe na loinge, arb é an pointe atá dírithe ar naimhde, suite d'aon ghnó sa spás seachas laistigh den long. Fágann sé seo go mbíonn diúracáin namhad in easnamh ar an long go hiomlán, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dosháraithe d’ionsaithe ceann ar aghaidh. Mar sin féin, is é an downside ná go bhfuil cuma na loinge níos lú ná tarraingteach.

Léiríonn gearrthóg físe arna phostáil ag Solace_of_the_Thhorns an Saill L i mbun gnímh, ag nochtadh na loinge atá cruachta le modúil ghnáthóg Starfield agus a bhfuil struchtúr caol fada láimhe aici chun an cruth L a chruthú. Cé nach féidir leis an long aon chomórtais áilleachta a bhuachan, ní féidir a éifeachtúlacht sa chomhrac a dhiúltú.

Dearadh long eile ag baint leasa as uirlisí longthógála Starfield ná long cearnach a chruthaigh úsáideoir Reddit Morfalath. Brúnn an long seo srianta faid, leithead agus airde an chluiche go dtí an t-uasmhéid, rud a fhágann go bhfuil struchtúr cosúil le himlíne cearnach amháin. Tá an long comhdhéanta de go leor seomraí cearnacha ceangailte go dlúth, rud a fhágann gur tromluí é dul i mbun loingseoireachta. Tá an cockpit, na hinnill, agus an chuan tuirlingthe i bhfolach i measc an gcathair ghríobháin seomraí, ag iarraidh ar imreoirí dul i mbun cluiche I-Spy chun iad a aimsiú.

Cé go mb’fhéidir nach bhfuil na dearaí long neamhghnáthúla seo tarraingteach ó thaobh amhairc de, léiríonn siad smaointeoireacht nuálach na n-imreoirí agus an cumas chun leas a bhaint as meicnic cluiche. Trí longa a chruthú a chuireann isteach ar chórais spriocdhírithe na n-namhaid, tá bealach aimsithe ag imreoirí Starfield chun cúiteamh a dhéanamh as a n-easpa scileanna píolótaíochta agus a chruthaíonn soithí nach féidir a shárú.

Sainmhínithe:

– Starfield: Tagraíonn sé seo don chluiche atá i gceist, físchluiche taiscéalaíochta spáis agus rólghlacadh.

- Reddit: ardán meáin shóisialta inar féidir le húsáideoirí nuacht, faisnéis agus ábhar eile a roinnt.

Foinse: An t-alt bunaidh - Níor cuireadh URL ar bith ar fáil.