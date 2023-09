Gloiní Cliste Físe: Daoine Lagamhairc a Chumhachtú le Teicneolaíocht

Seetharam (Ramu) Tá Mutangi, cruthaitheoir Smart Vision Glasses, ar mhisean chun saol daoine lagamhairc san India a fheabhsú. I dtír ina bhfuil 18 milliún duine dall, cuireann gléas nuálaíoch Mutangi cúnamh ar fáil i léitheoireacht, aithint réad, aithint aghaidhe, agus loingseoireacht, agus iad go léir faoi thiomáint ag teicneolaíocht Intleachta Saorga (AI) agus Meaisín Foghlama (ML).

Tháinig an inspioráid do Ghloiní Fís Cliste ó thaithí phearsanta. Chonaic Muthangi na dúshláin a bhí roimh a athair, a d’fhulaing gortú lagaithe, agus a dheirfiúr, a chaill a fís de bharr diagnóis reitineapaite diaibéiteach déanach. Chinn sé cuidiú le daoine eile i gcásanna comhchosúla, d'fhorbair sé feiste a d'fhéadfadh gníomhaíochtaí laethúla a dhéanamh níos lú tedious agus a chumasú do dhaoine lagamhairc a bheith níos neamhspleáiche.

Forbraíodh fréamhshamhail Smart Vision Glasses i 2018 agus seoladh é anuraidh. Tá an gléas éadrom wearable seo ceangailte le péire spéaclaí agus cuireann sé cúig mhórfheidhm ar fáil. Trí úsáid a bhaint as cnaipí Braille ar an bhfráma, is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar ghnéithe ar nós aithint oibiachta, léamh, aithint aghaidhe agus cúnamh loingseoireachta. Tá an gléas ceangailte le fón póca trí Bluetooth, agus soláthraíonn feidhmchlár soghluaiste a théann leis tacaíocht bhreise.

Úsáideann an gléas teicneolaíocht LIDAR, a bhraitheann rudaí agus achair agus úsáid á baint as solas léasair bíogach. Is féidir leis leathanaigh chlóite a léamh trí Aitheantas Optúil Carachtair (OCR) agus iad a thiontú ina gcaint. Is féidir leis aghaidheanna a aithint freisin agus suas le 150 ainm a shábháil le haghaidh tagartha sa todhchaí. Feidhmíonn na spéaclaí mar chúntóir siúil, ag cur an t-úsáideoir ar an airdeall faoi chonstaicí ina gcosán.

Déanann cuideachta Mutangi, SHG Technologies, na Gloiní Smart Vision in Bengaluru, India. Go dtí seo, díoladh 2,500 spéaclaí, agus tá an chuideachta ag obair go leanúnach ar an teicneolaíocht a fheabhsú. Tá leagan nua den ghléas á fhorbairt acu faoi láthair a úsáideann spéaclaí seolta cnámh chun deireadh a chur leis an ngá atá le banna Bluetooth.

Ghlac scoileanna dalla, Clubanna Rothlacha, agus eagraíochtaí mar Vision Aid agus Help the Blind Foundation fáilte mhór roimh na gloiní Smart Vision, a sholáthraíonn deontais agus tacaíocht do dhaoine aonair atá i ngátar. Rinneadh trialacha cliniciúla ag Ospidéal Súl Aravind i Madurai, agus tá foireann Muthangi ag comhoibriú go gníomhach le hospidéil súl eile san India.

Trí theicneolaíocht AI agus ML a ghiaráil, tá Smart Vision Glasses ag réabhlóidiú saol daoine lagamhairc san India. Le hinrochtaineacht mhéadaithe ar an teicneolaíocht, is féidir le daoine lagamhairc leanúint ar aghaidh ag foghlaim, ag obair, agus ag dul i dtreo an domhain ar bhealach níos éasca agus neamhspleách.

Foinsí:

– “Gloiní Smart Vision: Daoine Lagamhairc a Chumhachtú le Teicneolaíocht” – YourStory (alt foinseach)