Nochtfaidh Huawei Smartwatch Nua: Huawei Watch GT 4

Tá sé beartaithe go dtabharfaidh Huawei breisiú nua isteach lena bhailiúchán smartwatch le seoladh an Huawei Watch GT 4 le teacht. Cé nach bhfuil sé deimhnithe go hoifigiúil, tugann faisnéis sceite le fios go mbeidh an faire ar fáil i dhá mhéid: 41mm agus 46mm.

Léiríonn íomhánna leaked go mbeidh bezel simplí sa tsamhail 41mm, agus beidh bezel uainiúcháin ag an tsamhail 46mm. Tá sé speculated go bhféadfadh fiú dearadh tríú faire. Tugann gearrthóg teaser a phostáiltear ar na meáin shóisialta spléachadh ar aeistéitic agus ar opulence stylish an uaireadóra atá le teacht.

Gné ar leith amháin a dhéanann idirdhealú idir an faire rúndiamhra ó na híomhánna sceite den Huawei Watch GT 4 (46mm) ná triantán barr níos suntasaí le Baile Átha Troim óir. D’fhéadfadh dathbhealach difriúil a bheith leis seo nó fiú samhail iomlán nua, b’fhéidir leagan pro.

Léiríonn íomhánna beo sceite den Huawei Watch GT 4 (46mm) gur féidir an faire a shaincheapadh le strapaí caol na láimhe éagsúla, cé nach léiríonn siad an tríú dearadh bezel.

I gcomparáid le uaireadóirí cliste Huawei eile cosúil leis an Huawei Watch 4 agus 4 Pro, tá claonadh ag an tsraith GT níos lú gnéithe a thairiscint agus leagan éigin de HarmonyOS á rith. Mar sin féin, tá na uaireadóirí GT níos inacmhainne, agus táthar ag súil go mbeidh na samhlacha 41mm agus 46mm den GT 4 ar phraghas € 250 agus € 400, faoi seach, i gcodarsnacht le raon praghsanna € 450 / € 700 an Watch 4 agus 4 Pro .

Maidir le saol na ceallraí, tugann sonraí sceite le fios go mbeidh saolré níos faide suas le dhá sheachtain ag samhlacha GT 4. Ina theannta sin, tá siad socraithe chun tacú le muirearú tapa gan sreang (10-18W) agus tagann siad i gcás ábhair éagsúla, lena n-áirítear cruach dhosmálta le strap leathair agus cás miotail le strap plaisteach.

Cé go dtiocfaidh méadú ar an ionchas, geallann tairiscint smartwatch nua Huawei raon roghanna do thomhaltóirí atá ag iarraidh stíl agus feidhmiúlacht araon.

