Nochtann Hisense an teilifís Mini-LED is Mó: An U8K

Sheol Hisense a thairiscint is déanaí sa mhargadh teilifíse le déanaí, an Hisense U8K. Ag baint úsáide as taispeáint mhórthaibhseach 100-orlach 8K le ráta athnuachana athraitheach de 144Hz, tá an teilifís socraithe chun an t-eispéireas siamsaíochta baile a ath-shainmhíniú. Mar sin féin, beidh ar cheannaitheoirí suim mhór de $9,999 a shábháil don teicneolaíocht cheannródaíoch seo.

Is é gné réalta an Hisense U8K ná a taispeáint mion-LED 100-orlach. Le níos mó ná 1,600 crios maolaithe áitiúil agus gile de 1,500 nits, is féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le dathanna bríomhara agus blacks domhain, ag cur doimhneacht agus soiléire lena n-eispéireas féachana. Tacaíonn an teilifís freisin le raon formáidí HDR cosúil le HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, agus HLG, ag cinntiú comhoiriúnacht le foinsí éagsúla ábhair.

Tagann an Hisense U8K feistithe le córas fuaime timpeall 50W 2.1.2, ag seachadadh fuaime tumtha a chomhlánaíonn na radharcanna iontacha. Ina theannta sin, comhtháthaíonn an teilifís Google TV, ag soláthar rochtain ar raon leathan seirbhísí agus aipeanna sruthú. Is féidir le gamers a bheith sásta freisin mar go dtacaíonn an U8K le FreeSync Premium Pro, ag laghdú stuttering agus cuimilt le linn gameplay.

I measc na roghanna nascachta tá ceithre chalafort HDMI, dhá chalafort USB (lena n-áirítear USB 3.0 amháin), ionchuir ilchodacha AV, calafort Ethernet, calafort 3.5mm, agus aschur fuaime optúil. Tá Bluetooth 5.2 ar an teilifís freisin agus tacaíonn sé le Wi-Fi 6E, ag cinntiú nascacht gan uaim gan sreang.

Táthar ag súil go mbeidh an Hisense U8K ar fáil le ceannach an titim seo trí mhiondíoltóirí ar líne mar Amazon agus Best Buy. Cé go bhféadfadh sé nach rogha buiséad-chairdiúil é, is cinnte go dtugann sé eispéireas siamsaíochta baile den scoth dóibh siúd atá sásta infheistíocht a dhéanamh sa teicneolaíocht is déanaí.

Foinsí: Hisense

Achoimre: Tá an U8K seolta ag Hisense, a mhaígh gurb é an teilifís mion-stiúir is mó ar an margadh. Le taispeáint 100-orlach 8K, ráta athnuachana athraitheach 144Hz, agus tacaíocht d'fhormáidí éagsúla HDR, geallann an teilifís seo taithí tumtha féachana. Tá córas fuaime timpeall 50W aige freisin, comhtháthú teilifíse Google, agus roghanna nascachta cosúil le HDMI, USB, Ethernet, agus Wi-Fi. Beidh an Hisense U8K ar fáil ar phraghas molta de $9,999 trí mhiondíoltóirí ar líne.