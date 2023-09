An Tábhacht a bhaineann le Cinneadh an Slándáil atá i Sócmhainn Dhigiteach – SEC v. Ripple agus CSS v. Coinbase

I saol na cryptocurrency, tá díospóireacht leanúnach ar siúl faoi cé acu ba cheart sócmhainní digiteacha áirithe a mheas mar urrúis agus mar sin a bheith faoi réir rialacháin ag Coimisiún um Urrúis agus Malartú na Stát Aontaithe (SEC). Braitheann CSS ar “Tástáil Howey,” a bhunaigh Cúirt Uachtarach na SA in CSS v. WJ Howey, chun a chinneadh an gcáilíonn socrú eacnamaíoch mar chonradh infheistíochta agus mar sin urrús. Tá aird faighte ag an gcinneadh le déanaí i CSS v. Ripple Labs, a chinn nach raibh díolachán comharthaí digiteacha XRP faoi réir rialacháin CSS, agus tá Coinbase luaite ina chosaint i gcoinne an CSS i CSS v. Coinbase.

Líomhnaíonn CSS gur urrúis iad roinnt comharthaí atá liostaithe le haghaidh trádála ar Coinbase agus nach mór iad a rialáil. Áitíonn Coinbase, áfach, go gcaithfidh conradh infheistíochta cearta conarthacha a bhronnadh ar luach sa todhchaí, agus ní thacaíonn cásanna cripte le déanaí le hiarrachtaí CSS “scéim” a úsáid mar éalú ó théacs reachtúil. Braitheann Coinbase ar chinneadh Ripple, ag éileamh nach raibh aon chonradh infheistíochta sna hidirbhearta malairte dall, tairiscint-iarraidh, a bhí ina n-ábhar do chás Ripple.

Cé go n-áitíonn Coinbase i bhfabhar chinneadh Ripple, is fiú a thabhairt faoi deara gur dhiúltaigh an Breitheamh Rakoff i CSS v. Terraform Labs idirdhealú den chineál céanna agus dhiúltaigh siad monaí a dhifreáil bunaithe ar a modh díola. Ina theannta sin, tá páipéir comhdaithe ag CSS ag iarraidh achomharc a dhéanamh ar chinneadh Ripple, agus tá an Chomhdháil ag smaoineamh ar reachtaíocht a d'fhéadfadh dul i ngleic leis na saincheisteanna seo agus a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an tionscal crypto.

Tá sé tábhachtach do chuideachtaí sa tionscal crypto a chinneadh ar cheart a gcuid sócmhainní digiteacha a aicmiú mar urrúis chun comhlíonadh rialacha agus rialacháin CSS a chinntiú. Tá dlíthíocht i gcoinne an CSS agus éilimh infheisteoirí príobháideacha fós ar siúl, le cuideachtaí ag áitiú nár cheart déileáil lena sócmhainní digiteacha mar urrúis. De réir mar a leanann an tírdhreach rialála ag forbairt, tá sé ríthábhachtach do pháirtithe leasmhara a bheith ar an eolas faoi na forbairtí is déanaí agus na hathruithe reachtaíochta a d’fhéadfadh a bheith ann.

