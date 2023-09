Tugann Sliseanna Tensor G3 Samsung Foundry isteach Pacáistiú FO-WLP ar mhaithe le hÉifeachtúlacht Fheabhsaithe

Achoimre: Tuairiscítear go n-ionchorpraíonn Samsung Foundry pacáistiú FO-WLP (pacáistiú leibhéal wafer Fan-out) ina sliseanna Tensor G3, a bhfuiltear ag súil go gcuirfidh sé éifeachtúlacht fheabhsaithe, feidhmíocht grafaicí feabhsaithe, agus coigilteas fuinnimh ar fáil. Bhain Qualcomm agus MediaTek úsáid as FO-WLP roimhe seo, ach is é seo an chéad chur i bhfeidhm ag Samsung Foundry ar an teicneolaíocht. Beidh an sliseanna Tensor G3, a tógadh ar an Exynos 2400, le feiceáil ar LAP 9-lárnach agus an Arm Immortalis G715 GPU le 10 gcroíthe, ag treisiú a chumais phróiseála agus grafaicí. Tá an sliseanna le tosú ar ghléasanna Pixel 8 agus Pixel 8 Pro de chuid Google ar 4 Deireadh Fómhair.

Tá an sliseanna Tensor G3, arna fhorbairt ag Samsung Foundry, socraithe chun teicneolaíocht sliseanna smartphone a réabhlóidiú le comhtháthú pacáistiú FO-WLP (pacáistiú ar leibhéal wafer Fan-out). Cuireann an teicníc pacáistithe seo, a thug Qualcomm agus MediaTek isteach, feabhas ar éifeachtúlacht, feidhmíocht grafaicí, agus coigilteas cumhachta. Leis an aistriú seo, tá sé mar aidhm ag Samsung Foundry a seasamh sa mhargadh sliseanna cliste a neartú.

Cumhachtóidh an sliseanna Tensor G3, atá bunaithe ar an Exynos 2400, na feistí Pixel 8 agus Pixel 8 Pro atá le teacht ó Google. Tá cumraíocht LAP 9-lárnach aige, lena n-áirítear príomhchroí Cortex-X3 amháin, ceithre chroílár Cortex-A715, agus ceithre chroílár Cortex-A510. Geallann an socrú LAP seo cumhacht agus éifeachtúlacht próiseála feabhsaithe, rud a chuirfidh ar chumas úsáideoirí taitneamh a bhaint as iltascú níos rianúla agus feidhmiú feidhmchláir níos tapúla.

I dtéarmaí cumais grafaicí, úsáidfidh an sliseanna Tensor G3 an Arm Immortalis G715 GPU, atá feistithe le 10 gcroíthe. Léiríonn sé seo uasghrádú ón 7-lárnach G710 roimhe seo, rud a chuireann ar chumas úsáideoirí taithí a fháil ar chearrbhachas níos tumtha agus ar fheidhmíocht ghrafach ina gcuid fóin chliste Pixel 8.

Trí theicneolaíocht phacáistithe FO-WLP a ionchorprú, tá sé mar aidhm ag sliseanna Tensor G3 ó Samsung Foundry giniúint teasa a mhaolú agus éifeachtúlacht cumhachta a uasmhéadú. Mar thoradh air seo beidh gléasanna níos fuaire agus a mhairfidh níos faide idir na muirir, rud a fheabhsóidh taithí iomlán an úsáideora.

Foinsí: Revegnus (@Tech_Reve)