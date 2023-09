Fógraíonn EA Project Rene: Beidh Cluiche Next-Gen Sims Saor in Aisce le híoslódáil

Nocht EA sonraí nua faoina gcluiche Sims den chéad ghlúin eile, dar teideal Project Rene. I blogphost le linn cur i láthair Taobh thiar de na Sims, d'fhógair an chuideachta go mbeidh an cluiche ar fáil mar íoslódáil saor in aisce. Leanann an t-aistriú seo an rath a bhí ar The Sims 4 ag dul saor ó imirt anuraidh.

Ciallaíonn an rogha íoslódála saor in aisce do Project Rene go mbeidh imreoirí in ann páirt a ghlacadh, imirt agus iniúchadh a dhéanamh ar an gcluiche gan gá le síntiús, ceannach croí-chluiche, nó meicnic fuinnimh. Tá sé beartaithe ag EA é a dhéanamh éasca d'imreoirí cuireadh a thabhairt do chairde nó páirt a ghlacadh iontu agus taithí a fháil ar ghnéithe, scéalta agus dúshláin nua.

Mar sin féin, shoiléirigh EA go mbeidh ábhar agus pacáistí incheannaithe fós ag an gcluiche, cosúil leis The Sims 4. Ach d'fhéadfadh an struchtúr praghsála agus an chaoi a ndíolfar na míreanna seo a bheith difriúil ón gcluiche reatha. Thug EA sampla de aimsir bhunúsach a chur leis mar ghné saor in aisce do gach duine, cé go bhféadfadh pacáistí sa todhchaí díriú ar théamaí sonracha cosúil le spóirt gheimhridh nó comórtais.

Ní chiallaíonn scaoileadh Project Rene deireadh na tacaíochta do The Sims 4. Tá sé beartaithe ag EA leanúint ar aghaidh ag soláthar nuashonruithe agus ábhar nua do phobal The Sims 4 sa todhchaí intuartha.

Cé nach bhfuil aon dáta seolta ar leith fógartha, tá EA ag obair i dtreo próiseas forbartha níos trédhearcaí do Project Rene. Thug an chuideachta le fios roimhe seo go dtairgfidh an cluiche eispéiris aonair agus il-imreora araon, agus go nochtfar tuilleadh faisnéise faoin gcomhpháirt il-imreora níos déanaí sa bhliain.

