Imeacht Bliantúil iPhone Apple: Cad ba cheart a bheith ag súil leis

Táthar ag súil go gcuirfear tús le himeacht iPhone bliantúil Apple a bhfuiltear ag súil leis go mór inniu, ag nochtadh na n-dul chun cinn is déanaí ina réimse príomhthionscadal d’fhón cliste. Cé go mb’fhéidir gur mhaith leo siúd nach bhfuil spéis acu i gcur i láthair nó i bhfeistí na cuideachta a dhícheangal tráthnóna inniu, tá díograiseoirí teicneolaíochta ar fud an domhain ag fanacht go fonnmhar ar na samhlacha nua iPhone.

Ceann de na príomh-athruithe ráflaí ar na samhlacha iPhone 15 atá le teacht ná an t-aistriú ón “notch” clúiteach go dtí an gearradh amach Dinimiciúla Island, a tugadh isteach san iPhone 14 Pro agus Pro Max. Táthar ag tuairimíocht go nglacfaidh na samhlacha go léir, seachas leagan SE nua féideartha, an ghné dearaidh nua seo.

Uasghrádú féideartha eile is ea an t-athrú chuig frámaí tíotáiniam don iPhone 15 Pro agus Pro Max, in ionad na frámaí cruach dhosmálta atá ann faoi láthair. D'fhéadfadh an t-athrú seo na crua-earraí pro a dhéanamh níos láidre, níos éadroime agus níos préimh. Ina theannta sin, d'fhéadfadh lionsa peireascóip nua a bheith sa tsamhail Pro Max, ag baint úsáide as priosma chun solas a fhilleadh agus ag cumasú súmáil optúil 5x go 6x gan mórchóir an ghutháin a mhéadú.

D'fhonn cloí le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le calafoirt mhuirearaithe aontaithe, féadfaidh Apple deireadh a chur leis an gcalafort Lightning de réir a chéile agus an caighdeán USB-C a ghlacadh leis an iPhone 15. Cheadódh an t-athrú súil leis le fada nascacht níos éasca agus roghanna muirir d'úsáideoirí. Tá tuairimíocht ann freisin faoi thabhairt isteach cásanna AirPod atá cairdiúil le USB-C agus b’fhéidir AirPods nua.

Chomh maith leis an líneáil iPhone, táthar ag súil freisin le nuashonruithe beaga don Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra. Chomh maith leis sin, táthar ag súil go dtiocfaidh athruithe suntasacha ar an gcaoi a n-úsáidimid an Apple Watch leis an nuashonrú bogearraí watchOS 9 atá le teacht.

Tríd is tríd, geallann imeacht bliantúil iPhone Apple raon spreagúil de nuashonruithe crua-earraí agus bogearraí nua. Bígí ag faire amach le haghaidh tuilleadh eolais agus muid ag clúdach an imeachta agus ag soláthar nuashonruithe beo.

