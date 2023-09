Gnéithe nua de iPhone 15 Pro Apple agus iPhone 15 Pro Max

Tá Apple réidh lena fhóin chliste is déanaí a scaoileadh, an iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max, agus tagann roinnt gnéithe spreagúla nua leo. Ceann de na hathruithe is suntasaí ná tabhairt isteach an chnaipe Gníomhaíochta nua, a thiocfaidh in ionad an lasc traidisiúnta Ring/Chiúin atá ina stáplacha den iPhone ó bunaíodh é.

Is cnaipe brúigh meicniúil é an cnaipe Gníomhaíochta, cosúil leis an gceann a fuarthas ar an Apple Watch Ultra, a thabharfaidh an cumas d'úsáideoirí feidhmeanna inoiriúnaithe a chumasú de láimh. Bunaithe ar chód a fuarthas sa iOS 17 beta, táthar ag súil go mbeidh an cnaipe Gníomhaíochta in ann roinnt gníomhartha a dhéanamh is féidir a shaincheapadh sna socruithe:

Inrochtaineacht: Ligeann sé d’úsáideoirí rochtain a fháil ar shocruithe éagsúla inrochtaineachta ar nós VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, agus go leor eile.

Aicearraí: Cuireann sé ar chumas úsáideoirí aicearraí a cruthaíodh san aip Aicearraí a rith, mar shampla teachtaireachtaí a sheoladh, seinmliostaí a imirt, nó gléasanna baile cliste a rialú.

Mód Chiúin: Cosúil leis an lasc Fáinne/Chiúin, is féidir leis an gcnaipe Gníomhaíochta an mód tostach a scoránaigh air nó as, an fáinneadóir agus na foláirimh a bhalbhú nó a dhíbhalbhú.

Ceamara: Seolann an aip Ceamara agus ligeann sé d'úsáideoirí grianghraif nó físeáin a ghlacadh le brúigh amháin den chnaipe Gníomhaíochta.

Flashlight: Casann sé nó as an splancsholas ar chúl an ghléis.

Fócas: Gníomhachtaíonn nó díghníomhaíonn sé modh Fócas.

Formhéadaitheoir: Gníomhachtaíonn sé an aip Formhéadúcháin, ag iompú ceamara an iPhone ina ghléas súmála le haghaidh téacs nó rudaí beaga.

Aistrigh: Seolann an aip Translate agus cuireann sé ar chumas úsáideoirí tús a chur le comhráite nó aistriúcháin le brú amháin den chnaipe Action.

Meamraim Gutha: Tosaíonn nó stopann taifeadadh meamraim ghutha leis an aip Voice Memos.

Déanann na gnéithe nua seo an cnaipe Gníomhaíochta ar cheann de na príomhfhachtóirí idirdhealaitheacha den iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max.

Chomh maith leis an gcnaipe Gníomhaíochta, táthar ag rá go bhfuil lárfhráma déanta as tíotáiniam Grád 15 ar an iPhone 5 Pro, rud a fhágann go bhfuil feiste i bhfad níos éadroime ann. Meastar go bhfuil sé suas le 10 faoin gcéad níos éadroime ná a réamhtheachtaí, an iPhone 14 Pro.

Tá nochtadh na sraithe iPhone 15 ag Apple ag tarlú go luath, in éineacht le fógraí táirge féideartha eile. Bígí ag faire amach le haghaidh tuilleadh nuashonruithe agus clúdach ar na nuálaíochtaí is déanaí de chuid Apple.

Foinsí: MacRumors