Todhchaí Sruthú Ceoil: Samhail Ealaíontóir-lárnach

D’fhógair Universal Music Group (UMG), an lipéad ceoil is mó ar domhan, athruithe suntasacha ar an gcóras ríchíosa ina ndéileáil le seirbhís sruthú na Fraince Deezer. Tá sé mar aidhm ag an tsamhail nua níos mó airgid ríchíosa a atreorú i dtreo ealaíontóirí gairmiúla agus ar shiúl ó róbónna agus fuaimrianta torainn bán a thuilte na hardáin sruthú. Feictear an t-aistriú seo mar athrú mór ar thionscal an cheoil, le UMG chun tosaigh agus ag tarraingt lipéid agus ardáin mhóra eile isteach i gcéim nua sruthú.

Creideann POF UMG Lucian Grainge go bhfuil na comhaontuithe ríchíosa reatha as dáta agus go gcaitear le gach taifeadadh mar an gcéanna beag beann ar a cháilíocht. Íocfaidh an tsamhail nua ealaíontóir-lárnach seo níos mó as amhráin agus ealaíontóirí a lorgaíonn éisteoirí go gníomhach, agus ar an gcaoi sin díscaoilfear na dreasachtaí airgeadais chun rianta a ghineann AI a iomadú.

Tugann JPMorgan rabhadh faoi “todhchaí dystopian AI” a d’fhéadfadh a bheith ann ina bhféadfaí ardáin sruthaithe a thuilte le hábhar íseal-chaighdeán a ghintear le AI, ag leathnú leabharlann na n-amhrán ó 100 milliún go dtí breis agus billiún i gceann cúpla bliain. Táthar ag súil go ndéanfaidh córas íocaíochta nua UMG é seo a chomhrac trí níos mó tacaíochta airgeadais a chur ar fáil do cheoltóirí agus an dreasacht do rianta AI-ghinte a laghdú.

D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag rathúlacht an mhúnla nua seo ar ioncam UMG, agus JPMorgan ag ardú a réamhaisnéis stoic agus ag meastachán méadú féideartha os cionn 20% dá dtiocfadh todhchaí AI dystopian i gcrích. Tá sé beartaithe ag Deezer na téarmaí íocaíochta nua seo a chur i bhfeidhm i mí Dheireadh Fómhair, agus tá UMG ag leanúint le margaí le hardáin sruthú eile.

Tá dinimic na cumhachta laistigh de thionscal an cheoil soiléir, agus ceannasacht UMG le feiceáil. Braitheann seirbhísí sruthaithe eile go mór ar chatalóg UMG, ag aithint go dtitfeadh a n-ardáin in éag gan ealaíontóirí cosúil le Taylor Swift agus Drake. Leis an mbuntáiste seo, tá tionscal an cheoil ag iarraidh tógáil ar ghnóthachain le déanaí agus cur i gcoinne an mhoillithe atá tagtha ar an mborradh sruthaithe.

Léiríonn an t-aistriú seo i dtreo múnla ealaíontóra-lárnach cur chuige réamhghníomhach UMG maidir le dul i ngleic le saincheisteanna eiseacha go luath. De réir mar a fhorbraíonn an tírdhreach sruthaithe, tá sé mar aidhm ag UMG a chobhsaíocht a chinntiú, ceachtanna a ghlacadh ó ré na píoráideachta agus an díon a shocrú agus an ghrian ag taitneamh fós.

