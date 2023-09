Cluichí Breise PlayStation Plus Meán Fómhair 2023: Sneak Peek at the Titles Le Teacht

I mí Mheán Fómhair 2023, is féidir le síntiúsóirí PlayStation Plus a bheith ag súil le sraith spreagúil cluichí a chur lena leabharlanna. A bhuí le hiarrachtaí an sceithire srathach billbil-kun ó Dealabs, tá sracfhéachaint againn ar chuid de na teidil a bheidh san áireamh.

Is é an chéad cluiche standout Macasamhail NieR ver.1.22474487139… Is réamhrá é seo don NieR:Automata a bhfuil cáil mhór air, ina bhfuil amhairc uasghrádaithe, scéal-líne tarraingteach, agus go leor eile. Glacfaidh imreoirí ról fir óig ar mhisean chun a dheirfiúr atá tinn foirceanta a shábháil. Le cabhair ó thama cainte darb ainm Grimoire Weiss, tosaíonn sé ag cuardach na véarsaí séalaithe. Tairgeann an cluiche seo taithí uathúil agus beidh sé ina chóireáil do lucht leanúna na sraithe NieR.

Next suas, ní mór dúinn Star Aigéan An Fórsa Dhiaga, a leanann scéal Raymond Lawrence, a bhfuil a spásárthach faoi ionsaí, rud a fhágann gur thit sé i dtír ar phláinéid tearcfhorbartha. I gcomhar leis an mBanphrionsa Laeticia, téann sé ar eachtra chun a tír dhúchais a chosaint ó impireacht ionradh. Geallann an cluiche seo turas spreagúil agus croitheadh ​​​​na cruinne.

13 Sentinels: Aegis Rim teideal eile le súil a chaitheamh air. Arna fhorbairt ag Vanillaware, a bhfuil cáil orthu as a gcuid oibre ar Odin Sphere agus Dragon's Crown, fiteálann an eipiciúil rúndiamhra sci-fi seo trí scéal déag fite fuaite le chéile. Agus saothar ealaíne álainn, scéal mealltach, agus comhrac ó bharr anuas i gcoinne kaiju á chur le chéile, tá ardmholadh tuillte ag an gcluiche seo ó léirmheastóirí ar fud an domhain.

Is cluiche straitéise cas-bhunaithe é Sid Meier's Civilization VI a thugann dúshlán imreoirí sibhialtacht a thógáil agus a threorú thar na haoiseanna. Le aird mhór ar mhionsonraí agus ar chruinneas stairiúil, déanfaidh an cluiche seo tástáil ar do chumas taidhleoireacht, teicneolaíocht taighde agus do naimhde a shárú. Cuimsíonn an leagan PlayStation 4 na nuashonruithe is déanaí agus ábhar breise, rud a fhágann gurb é an t-eagrán críochnaitheach é chun taithí a fháil.

Má tá tú i meon le gníomh géar sniping, Conarthaí Trodaí Sniper Ghost 2 cuireann go díreach sin. Suite sa Mheánoirthear nua-aimseartha, glacann imreoirí ról Raven, assassin sniper conartha, ar mhisean deireadh a chur le sindeacáit choiriúil insidious. Le sníomh fadraoin an-mhór agus comhraic oirbheartaíochta ardbhrú, is cinnte go mbeidh eispéireas spleodrach ag baint leis an tráthchuid seo den tsraith cháiliúil.

Mar fhocal scoir, dóibh siúd atá ag lorg eispéireas gameplay níos suaimhní agus níos infheicthe, Díphacáil d'fhéadfadh a bheith ar an rogha iontach. Tugann an cluiche zen seo cuireadh do na himreoirí sealúchais éagsúla a dhíphacáil agus iad a shocrú i dteach nua, rud a chruthaíonn spás maireachtála sásúil. Tríd an bpróiseas seo, nochtfaidh imreoirí leideanna faoin gcarachtar a bhfuil a gcuid giuirléidí á ndíphacáil acu. Agus ocht n-aistriú tí le taiscéaladh, cuireann Unpacking eispéireas uathúil agus dlúth scéalaíochta ar fáil.

Is é 13 Meán Fómhair an dáta le marc ar do fhéilire nuair a nochtfaidh PlayStation go hoifigiúil liosta iomlán na gcluichí atá ag teacht chuig PlayStation Plus. Is cinnte go soláthróidh na teidil seo, ó GEMS Seapánacha go ceanáin indie, uaireanta siamsaíochta do gamers.

