Barbie: An Earraí Scannán nach Féidir Leat a Chur i gcoinne

D’éirigh thar barr le scannán Barbie Greta Gerwig, ag mealladh lucht féachana de gach aois lena iniúchadh ar bhaininscneach agus ar bhrú na foirfeachta. Más lucht leanúna an scannáin tú, beidh an-áthas ort fios a bheith agat go bhfuil raon de tháirgí Barbie-téamaí ar fáil le ceannach. Ó fhuaimrianta agus éadaí go bábóg inbhailithe agus gabhálais cearrbhachais, tá rud éigin ann do gach duine.

Is féidir leat cóip dhigiteach den scannán a cheannach nó an diosca fisiceach a réamhordú. Cosnaíonn sé $24.99 an scannán a fháil ar cíos, agus cosnaíonn sé $29.99 é a cheannach. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an scannán incháilithe Movies Anywhere, rud a ligeann duit féachaint air ar aon ardán rannpháirteach.

Má tá tú ag iarraidh cur le do bhailiúchán Barbie, is féidir leat an scannán Barbie a réamhordú ar 4K UHD Blu-ray. Tá an dáta eisithe fós le socrú, ach is gnách go gcuirtear scannáin i bhformáid fhisiciúil ar fáil laistigh de chúpla seachtain ón leagan digiteach.

Is féidir le lucht leanúna de charachtar Ryan Gosling, Ken, a bheith sásta le scaoileadh an Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Is féidir leis an mbábóg seo, agus a veist imeall dhubh íocónach agus cóta fionnaidh bréige air, a bheith leatsa ar $75. Tagann sé fiú i bpacáistiú scannáin Barbie inbhailithe. Is é an 31 Eanáir 2024 an dáta eisiúna don mhír seo.

Tá albam Barbie, ina bhfuil rianta ó Ryan Gosling, Lizzo, agus níos mó, ar fáil ar vinil. Is féidir leat a roghnú idir vinil bándearg nó vinil soiléir Bó Finne Amazon Exclusive, atá an dá cheann ar díol faoi láthair.

Do dhíograiseoirí cearrbhachais, tá rialaitheoirí ar théama Barbie ar fáil. Is féidir leat rialtóir Deep Pink Xbox nó rialtóir Nova Pink PS5 a roghnú chun draíocht Barbie a chur le do shocrú cluichíochta.

Más mian leat do Ken-ergy a thaispeáint, is féidir leat an cochaill 'I Am Kenough' a ordú ó Mattel. Déanta d'ábhar cluthar, ritheann an cochaill seo ar $60 agus seoltar é ar nó roimh 10 Deireadh Fómhair. Tairgeann Mattel earraí éadaí eile 'I Am Kenough', lena n-áirítear hataí agus cochaill.

Dóibh siúd atá ag iarraidh a spás maireachtála a mhaisiú, tá raon de phriontaí chanbhás Barbie ar théama scannán ar fáil do Mattel. Ligeann na priontaí seo, ar phraghas $40 an ceann, duit do ghrá do Barbie a thaispeáint.

Le rogha an oiread sin roghanna, is féidir le lucht leanúna Barbie iad féin a thumadh go hiomlán i saol na scannán. Cibé an bhfuil sé trí inbhailithe, faisean, nó decor, níl aon ghanntanas bealaí chun ceiliúradh Barbie: An Scannán.

Foinse: IGN - Hannah Hoolihan (saorscríbhneoir)