D'Aitheantas Ar Líne a Chosaint: Treoir um Príobháideacht agus Slándáil

In aois dhigiteach an lae inniu, tá sé tábhachtach a bheith feasach ar an bhfaisnéis atá inrochtana fút féin nó faoi do leanbh ar líne. Is féidir le ceist shimplí inneall cuardaigh sonraí pearsanta agus fiú cuntais as dáta a bhfuil dearmad déanta agat orthu a nochtadh. Chun do phríobháideachas a chosaint, seo roinnt céimeanna is féidir leat a ghlacadh.

Ar dtús, déan measúnú ar an damáiste. Úsáid uirlisí cosúil le “An bhfuil Mé Pwned?” le seiceáil an bhfuil do chuid faisnéise pearsanta nochtaithe in aon sárú sonraí. Má tá, athraigh do phasfhocail láithreach. Athshocraigh do dhintiúir logáil isteach ar aon suíomh Gréasáin ar bhain tú úsáid as an bhfocal faire comhréiteach. Cuireann sé seo cosc ​​ar rochtain neamhúdaraithe ar do chuntais agus cabhraíonn sé le faisnéis íogair a chosaint, mar do chuntas bainc.

Smaoinigh ar mhodhanna brabhsála príobháideacha nó brabhsálaithe atá dírithe ar phríobháideachas a úsáid. Cé gur féidir le brabhsáil phríobháideach do stair a ghlanadh ó ghléas, ní cheiltíonn sé do ghníomhaíochtaí ar líne ó shuíomhanna Gréasáin, ó sholáthraithe seirbhísí idirlín ná ó údaráis. Tugann brabhsálaithe atá dírithe ar phríobháideacht cosúil le DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, nó Tor cosaint bhreise trí rianú agus stóráil sonraí a íoslaghdú.

Ina theannta sin, déan iniúchadh ar do chuid apps. Bailíonn agus díolann go leor aipeanna agus síntí brabhsálaí do shonraí le fógróirí nó tríú páirtithe. Athbhreithnigh na ceadanna a thugtar do gach aip ar do ghuthán agus díchumasaigh aon rochtain sháraitheach. Tabhair faoi deara rianú cúlra agus tagairtí do thríú páirtithe, a d'fhéadfadh bróicéirí sonraí a chur in iúl. Ar an gcaoi chéanna, bain aon aipeanna nó síntí brabhsálaí nár úsáideadh chun nochtadh a íoslaghdú.

Smaoinigh ar sheoladh ríomhphoist dóire a úsáid le haghaidh idirghníomhaíochtaí ar líne, mar shampla clárú le haghaidh cuntais meán sóisialta nó siopadóireacht ar líne. Má shocraítear seoladh ríomhphoist ar leith go sonrach le haghaidh na n-idirghníomhaíochtaí seo, cabhraíonn sé seo le turscar a chosc agus laghdaítear an baol go mbeidh faisnéis phearsanta ceangailte le do phríomhchuntas ríomhphoist.

Trí na céimeanna seo a leanúint, is féidir leat d’aitheantas ar líne a chosaint níos fearr agus do phríobháideachas a choinneáil i ndomhan atá ag éirí níos digiteacha.

