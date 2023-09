Apple Watch Series 9 agus Ultra 2: Cad atá Nua in 2023?

In 2022, rinne Apple tonnta nuair a scaoileadh an Apple Watch Ultra garbh, ceann de na seoltaí is mó le blianta beaga anuas. Anuraidh freisin tugadh isteach Sraith 8, ina raibh braiteadh teochta craicinn. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil Sraith 9 agus Ultra 2 chomh úrnua, tugann siad roinnt uasghráduithe suntasacha ar an tábla.

Coinníonn an Sraith 9 dearadh a réamhtheachtaí, an Sraith 8, ach tagann sé le chipset S9 níos tapúla. Ní hamháin go bhfeabhsaíonn an chumhacht próiseála feabhsaithe seo luas ach feabhsaíonn sé saol na ceallraí freisin. Is féidir iarratais Siri a phróiseáil ar an ngléas anois, rud a chuirfeadh deireadh leis an ngá atá le nasc Wi-Fi nó clúdach láidir cille chun do faire a rialú. Ina theannta sin, tugadh isteach rogha dath bándearg nua.

Is é an Ultra 2, ar phraghas $799, an t-uaireadóir is daoire ag Apple. Tá taispeáint thar a bheith geal ann a shroicheann suas le 3,000 nits, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca sonraí spóirt a sheiceáil a athraíonn go tapa, mar ingearchló. Tá gné nua ar a dtugtar Double Tap ag an Ultra 2 agus an tSraith 9 araon, a ligeann d’úsáideoirí gníomhartha simplí a dhéanamh mar ghlao a chrochadh nó lasc ama a thosú trína méar agus a ordóg a thapáil le chéile ar an uaireadóir.

Bhí an inbhuanaitheacht ina phríomhfhócas do Apple i mbliana. Úsáideann na uaireadóirí anois cóbalt athchúrsáilte sa cheallraí agus ábhair athchúrsáilte sa chás. Tá ábhar nua tugtha isteach ag Apple freisin ar a dtugtar FineWoven, déanta as ábhar athchúrsáilte 86%, dá lúba spóirt. Tá iarrachtaí déanta ag an gcuideachta astuithe carbóin a laghdú trí infheistíocht a dhéanamh in úsáid fuinnimh in-athnuaite.

Ag breathnú amach romhainn, tugann ráflaí le fios go bhféadfadh uasghrádú suntasach a bheith ag Apple don Apple Watch X, a bhfuiltear ag súil go scaoilfear é in 2024 nó 2025. I measc na bhfeabhsuithe a bhfuiltear ag súil leo tá cás níos tanaí agus córas ceangail strap nua. Féadfaidh an Watch X taispeáint microLED freisin le haghaidh saol ceallraí feabhsaithe agus scáileán níos mó.

I dtéarmaí gnéithe a bhaineann le sláinte, tá feidhmiúlachtaí nua tugtha isteach go comhsheasmhach ag Apple le gach atriall. D’fhéadfadh go n-áireofaí breiseanna féideartha sa todhchaí monatóireacht brú fola agus monatóireacht neamh-ionrach glúcóis fola. Bheadh ​​​​na gnéithe seo tairbheach go háirithe do dhaoine aonair a bhfuil diaibéiteas nó prediabetes orthu.

Tá sé mar aidhm ag Apple dul in iomaíocht le Garmin sa chatagóir faire spóirt den scoth le tabhairt isteach gnéithe crua-earraí agus bogearraí nua. Tugann an WatchOS 10 a fógraíodh le déanaí cumais fheabhsaithe don Sraith 9 agus Ultra 2, mar shampla an cumas do ghuthán a iompú isteach i ríomhaire rothaíochta uathoibríoch le linn workout rothaíochta.

Cé nach bhfuair an Apple Watch SE, an rogha leibhéal iontrála, aon uasghrádú i mbliana, tugann Sraith 9 agus Ultra 2 go leor feabhsuithe chun díograiseoirí Apple a choinneáil ar bís. Tá tús curtha le réamhorduithe na n-uaireadóirí seo cheana féin, le hinfhaighteacht ag tosú ar 22 Meán Fómhair.

