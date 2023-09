An Apple Watch a Fheabhsú le haghaidh Runners: Liosta Mianta le haghaidh Nuashonruithe sa Todhchaí

Tá an ócáid ​​​​nochta crua-earraí titim atá le teacht ag Apple, ar a dtugtar "Wonderlust," ag cruthú spleodar i measc díograiseoirí teicneolaíochta agus iad ag súil le scaoileadh feistí nua cosúil le iPhones, iPads, agus Apple Watches. Cé go scaiptear ráflaí faoi thabhairt isteach féideartha an Apple Watch 9 agus nuashonruithe ar an Apple Watch Ultra, níl sé cinnte an mbeidh feabhsuithe suntasacha ar líne Apple Watch i mbliana. Tugann tuairimíocht le fios go bhféadfadh Apple díriú ar mhionathruithe feidhmíochta, agus iad ag ullmhú don 10ú leagan den Apple Watch a bhfuiltear ag súil leis an bhliain dár gcionn.

Tháinig feabhsuithe suntasacha ar fheidhmíocht leis an atriall roimhe seo den Apple Watch, go háirithe an Apple Watch Ultra, lena n-áirítear saol ceallraí suas le 36 uair an chloig, GPS dé-minicíochta le haghaidh cruinneas feabhsaithe rianaithe reatha, agus cnaipe taobh breise ar a dtugtar an “gníomh”. cnaipe” le haghaidh seolta tapa aip nó le haghaidh oiliúna. Mar sin féin, tá gnéithe fós in easnamh ar an Apple Watch a fhágann go bhfuil uaireadóirí Garmin nó Coros GPS níos tarraingtí do reathaithe tiomnaithe.

Réimse amháin nach mór a fheabhsú ná saol ceallraí an Apple Watch. Cé gur léirigh an Apple Watch Ultra dul chun cinn le suas le 36 uair an chloig de ghnáthúsáid, ní thagann sé gearr i gcomparáid le seasmhacht uaireadóirí Garmin nó Coros GPS. Ina theannta sin, tá sé an-inmhianaithe ag reathaithe bealaí a ghineann úsáideoirí a chruthú agus úsáid á baint as treoracha cas ar chasadh. Cé go n-ionchorpraíonn an Apple Watch app Léarscáileanna, ní cheadaíonn sé d'úsáideoirí a gcuid bealaí féin a roghnú de láimh; ina ionad sin, ní sholáthraíonn sé ach treoracha pointe go pointe. I gcomparáid leis sin, tá brandaí faire eile tar éis tosú ag tairiscint an ghné seo, rud a fhágann go bhfuil sé ina bhreis riachtanach d'éiceachóras Apple Watch.

Gné eile a d'fhéadfaí a fheabhsú ná saincheapadh scáileáin sonraí ar an Apple Watch. Cé go bhfuil an cumas ann méadracht a mhodhnú, tá leagan amach agus méid na línte sonraí fós socraithe. Mar gheall ar an teorannú seo bíonn sé deacair do reathaithe a bhfuil radharc súl níos lú ná foirfe acu na digití beaga a léamh. Chuirfeadh an rogha chun an leagan amach a phearsanú agus an téacs a mhéadú go mór le heispéireas an úsáideora. Ina theannta sin, tá comhoiriúnacht an Apple Watch le lámhainní, go háirithe iad siúd atá deartha le haghaidh aimsir fhuar, ina ghné a dteastaíonn go leor reathaithe. Cé go n-ionchorpraíonn an Apple Watch Ultra cnaipe “Gníomh”, a cheadaíonn feidhmeanna teoranta agus lámhainní á chaitheamh, bheadh ​​sé buíoch dá n-inniúlachtaí a leathnú.

Agus Apple ag ullmhú do nochtadh crua-earraí an titim, feidhmíonn na feabhsuithe inmhianaithe seo mar liosta mianta do reathaithe a bhfuil meas acu ar an Apple Watch mar chompánach aclaíochta. Cé go bhfuil scaoileadh an 10ú leagan den Apple Watch ag teacht chun cinn, tá súil ag úsáideoirí le feabhsuithe a thugann aghaidh ar a gcuid riachtanas ar leith. Tá sé fós le feiceáil an ndéanfaidh Apple na huasghráduithe seo go luath amach anseo, ach is léir an t-éileamh ar éiceachóras Apple Watch atá níos cairdiúla don rádala.

