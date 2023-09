Seolann Tecno Eagrán Spark 10 Pro Moon Explorer chun Misean Chandrayan-3 na hIndia a Cheiliúradh

Sheol Tecno, branda fón cliste móréilimh, leagan speisialta dá bhfón cliste Spark 10 Pro san India le déanaí. Tugtar "Moon Explorer Edition" ar an ngléas uathúil seo, agus tá sé deartha chun misean rathúil Chandrayan-3 Moon a cheiliúradh. Breathnaímid ar ghnéithe spreagúla an fhóin chliste nua seo.

Spóirt an Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition dearadh caol agus nua-aimseartha. Tugann a dhroim gloine, le bailchríoch mín cosúil le gaineamh, cuma agus mothú den scoth dó. Tá cúl an fhóin roinnte ina dhá chuid, leis an gcuid uachtarach i mbán agus an chuid eile i dubh. Tá stripes trasnánach ar an gcuid dubh, ag cur teagmháil le elegance leis an dearadh foriomlán. Murab ionann agus roinnt guthán eile, níl aon cheamara ag baint leis an eagrán seo. Gnéithe sé cruth cearnach agus scanóir méarloirg ar an taobh.

I dtéarmaí sonraíochtaí, tá taispeáint 10-orlach FHD + ag Eagrán Tecno Spark 6.1 Pro Moon Explorer le ráta athnuachana 90Hz réidh. Tá ceamara tosaigh 32MP ag an ngearrthóg pollta atá ailínithe go lárnach chun selfies iontacha a ghabháil. Ar chúl, tá braiteoir príomhúil 50MP, in éineacht le lionsa AI, chun íomhánna ardchaighdeáin a ghabháil. Faoin gcochall, tá an fón cliste faoi thiomáint ag an Helio G88 SoC láidir, ag soláthar feidhmíocht chumhachtach. Tagann sé le 8GB RAM agus 128GB de chuimhne inmheánach, ag tairiscint toilleadh stórála cuimsithí. Tá ceallraí mór 5,000mAh ag an bhfeiste freisin, a thacaíonn le muirearú tapa 18W.

Má tá suim agat in Eagrán Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer, is féidir leat é a réamhordú ag tosú ó 7 Meán Fómhair, 2023. Tá an dáta scaoileadh oifigiúil socraithe don 15 Meán Fómhair, 2023. Tá an fón ar phraghas ag Rs.11,999, rud a fhágann go bhfuil sé rogha tarraingteach do dhíograiseoirí smartphone.

Is bealach iontach é an fón cliste eagrán speisialta seo ó Tecno chun misean rathúil Gealach na hIndia a chomóradh. Leis an dearadh stylish agus gnéithe suntasacha, geallann sé a sheachadadh eispéireas úsáideora aoibhinn. Cibé an bhfuil tú ag lucht leanúna na taiscéalaíochta spáis nó go bhfuil gá agat le fón cliste nua, is cinnte gur fiú smaoineamh ar Eagrán Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer.

Foinsí:

– [1] Sainmhínithe: Tagraíonn Helio G88 SoC don System-on-a-Chip a úsáidtear in Eagrán Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer. Is próiseálaí cumhachtach é atá deartha le haghaidh fóin chliste.