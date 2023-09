Nochtann TCL Teilifís Ollmhór 115-orlach ag Taispeántas IFA 2023

Nochtann TCL an méid is nuaí atá aige leis an margadh teilifíse mór le múnla ollmhór 115-orlach. Le scáileán chomh mór seo, tá an teilifís á moladh mar rogha eile seachas teilgeoirí. Ar fáil faoi láthair sa tSín, tá an TCL X11G Max bródúil as teicneolaíocht Mini LED le níos mó ná 20,000 criosanna dimming áitiúil, réiteach 4K, agus gile de 5000 nits. Is é an praghas miondíola sa tSín ná timpeall £8740 / $10,900 / AU$17,050.

Cé go bhféadfadh cuma géar a bheith ar an gclib praghais, i gcomparáid le teilgeoirí a tháirgeann íomhá den mhéid céanna le sliseanna 4K dúchais, mar shampla an Sony VPL-XW5000ES, éiríonn an phraghsáil níos intuigthe. Mar sin féin, tuairiscítear go bhfuil moill curtha ag TCL le scaoileadh na teilifíse 115-orlach san Eoraip go dtí an bhliain seo chugainn, de réir Marek Maciejewski, Stiúrthóir Forbartha Táirge ag TCL Europe. Níl focal ar bith fós faoi an mbeidh sé ar fáil i Meiriceá Thuaidh.

D'fhéadfadh an teilifís ollmhór seo an bhearna idir teilifíseáin thraidisiúnta agus teilgeoirí a líonadh, ag tairiscint HDR níos fearr agus feidhmíocht cluichíochta gan gá le socrú pictiúrlainne baile dorcha. Mar gheall ar a sholúbthacht is féidir go n-athródh sé cluiche sa tionscal.

