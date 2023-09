Tugann Taiwan Treoirlínte Nua don Tionscal Sócmhainní Digiteacha isteach

Tá Taiwan tar éis dul isteach sa liosta méadaitheach de thíortha a chuireann rialacháin i bhfeidhm don tionscal sócmhainní digiteacha. Tá deich dtreoirphrionsabal forbartha ag Coimisiún Maoirseachta Airgeadais na Téaváine (FSC) atá dírithe ar chothromaíocht a bhaint amach idir an nuálaíocht a chothú agus infheisteoirí a chosaint.

Ar cheann de na príomhfhorálacha sna treoirlínte tá cniogbheartaíocht ar mhalartuithe amach ón gcósta a oibríonn sa Téaváin gan ceadúnais FSC a fháil. Ciallaíonn sé seo go mbeidh malartuithe domhanda cosúil le Binance, Bitfinex, agus Kraken, atá ag feidhmiú gan cloí le rialacháin i ndlínsí éagsúla, aghaidh a thabhairt ar ghrinnscrúdú níos déine anois.

Bhí tionchar diúltach ag malartuithe neamhrialaithe sa Téaváin, toisc go raibh sé ar cheann de na tíortha ba mheasa a raibh tionchar ag titim FTX uirthi. Mar thoradh air sin, tá bearta réamhghníomhacha á ndéanamh ag an FSC chun infheisteoirí a chosaint agus chun cobhsaíocht mhargadh na sócmhainní digiteacha a áirithiú.

Chomh maith le dul i ngleic le malartuithe bradacha, éilíonn treoirlínte nua na Téaváine freisin ar Sholáthróirí Seirbhíse Sócmhainní Fíorúla (VASPanna) faomhadh a lorg ón FSC roimh fhógraí a fhoilsiú. Éilítear freisin ar VASPanna sócmhainní custaiméirí a scaradh ó chaipiteal oibriúcháin agus cláir láidre frith-sciúradh airgid (AML) a chur i bhfeidhm. Cuireann na treoirlínte toirmeasc breise ar tháirgí díorthacha casta a thairiscint d’infheisteoirí miondíola, agus forchuirtear pionóis throma ar neamhchomhlíonadh.

Réimse eile ar a dtugtar aghaidh sna treoirlínte is ea eisiúint comharthaí. Ceanglófar ar VASPanna a bpáipéir bhána a nochtadh don FSC le haghaidh athbhreithnithe sula n-eiseofar comharthaí. Tá sé mar aidhm ag an mbeart seo trédhearcacht a chur chun cinn agus infheisteoirí a chosaint ó scéimeanna calaoiseacha.

Is fiú a thabhairt faoi deara nach gclúdaíonn dlínse an FSC Comharthaí Neamh-inmhalartacha (NFTanna), toisc go dteastaíonn rialacháin níos cuimsithí lena dtréithe uathúla agus lena gcomhdhéanta.

Léiríonn bogadh Taiwan chun an tionscal sócmhainní digiteacha a rialáil an treocht atá ag fás i measc rialtóirí domhanda chun teacht suas le forbairt tapa an mhargaidh crypto. Trí na treoirlínte seo a chur i bhfeidhm, tá sé mar aidhm ag Taiwan timpeallacht níos sábháilte agus níos trédhearcaí a chruthú d’infheisteoirí agus an nuálaíocht a chothú in earnáil na sócmhainní digiteacha.

