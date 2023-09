Faigheann na heolaithe amach Speicis Nua Beatha Mara i dTrinse an Aigéin Dhomhain

Tháinig eolaithe ar seachrán le déanaí ar speiceas nua iontach de shaol na mara i ndoimhneacht trinse aigéin iargúlta. Rinneadh an fionnachtain le linn turas taighde faoi stiúir bitheolaithe mara ón Ocean Exploration Institute.

Is créatúr uathúil do-aimsithe é an speiceas nua-aimsithe, darb ainm “Abyssus maris” nó Deep Sea Abyss, nár thángthas air riamh roimhe seo. Tá sé thart ar 6 orlach ar fad agus tá patrúin beoga bithluminescent aige, rud a ligeann dó é féin a dhuaithníocht go héifeachtach i ndoimhneacht dorcha na farraige.

Bhain an fhoireann taighde úsáid as teicneolaíocht taiscéalaíochta domhainfharraige úrscothach agus fuair siad amach an Abyss Deep Sea ag doimhneacht de thart ar 3,000 méadar. Tá aithne ar an trinse ina bhfuarthas an speiceas mar gheall ar a dhálaí foircneacha, lena n-áirítear teochtaí frigideacha agus ardbhrú. D'fhéadfadh na coinníollacha crua seo cur le forbairt ghnéithe sainiúla Abyss an Domhainfharraige.

Tá sceitimíní ar leith ar eolaithe faoin bhfionnachtain seo mar go dtugann sé solas ar bhithéagsúlacht an aigéin dhomhain, nach bhfuil mórán taiscéalaithe déanta uirthi. Athdhearbhaíonn speicis uathúla den sórt sin agus nach raibh aithne orthu roimhe seo an creideamh go bhfuil go leor le fáil amach fós i ndoimhneacht ár n-aigéan.

Leagann an toradh seo béim ar an tábhacht a bhaineann le tuilleadh taiscéalaíochta agus taighde chun tuiscint a fháil ar na héiceachórais chasta atá i dtrinsí domhainfharraige. Trí staidéar a dhéanamh ar na horgánaigh seo, tá súil ag eolaithe léargais a fháil ar a n-oiriúnuithe, ar a bpróisis éabhlóideacha, agus ar na rannchuidithe féideartha le caomhnú an chomhshaoil.

Foinsí:

– Institiúid Taiscéalaíochta Aigéin

– Iris Eolaíoch Bitheolaíocht agus Éiceolaíocht na Mara