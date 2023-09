Nintendo Switch 2 ráfla go Gné Feabhsaithe Feidhmíochta agus Amanna Luchtaithe Laghdaithe

Leanann ráflaí faoin Nintendo Switch 2 a bhfuiltear ag súil leis go mór ag scaipeadh, le sonraí nua ag teacht chun cinn maidir lena fheidhmíocht agus a ghnéithe. D'éiligh foinsí iontaofa go raibh rún ag an gconsól ag Gamescom i mí Lúnasa, agus anois tá tríú foinse tar éis na héilimh seo a dhaingniú agus faisnéis bhreise a chur leis.

De réir tuairiscí ó Eurogamer agus VGC, táthar ag rá go bhfuil an Switch 2 ag rith “An Finscéal de Zelda: Breath of the Wild” ag ráta fráma agus réiteach níos airde, rud a bhfuil tuar dóchais ann do lucht leanúna an chluiche móréilimh. Thacaigh Nate The Hate, duine a bhí iontaofa ó chos istigh ó Nintendo, leis na héilimh seo freisin agus nocht sé tuilleadh sonraí a chuala sé faoin gconsól.

Feabhas suntasach amháin a luaigh Nate The Hate is ea an laghdú suntasach ar amanna ualaigh. Luann sé gur cheadaigh na crua-earraí nua amanna ualaigh beagnach meandracha le haghaidh cluichí, go háirithe agus tú ag tosú ón bpríomh-roghchlár. Is feabhas mór é seo i gcomparáid leis an Athraigh bunaidh, a raibh amanna luchtaithe thart ar 30 soicind ann.

I dtéarmaí feidhmíochta, éilíonn Nate The Hate go raibh “Breath of the Wild” ag rith ag 60 fráma in aghaidh an tsoicind ag réiteach 4K ar an Switch 2. Luaigh sé freisin go bhfuil cumais chun cinn rianaithe gathanna ag an gconsól, cosúil leis an méid atá ag an PlayStation Is féidir le 5 agus Xbox Series X/S a bhaint amach. Mar sin féin, soiléiríonn sé go bhfuiltear ag súil go mbeidh cumhacht amh an Switch 2 faoi bhun an Xbox Series S.

Chun é seo a chúiteamh, féadfaidh an Switch 2 úsáid a bhaint as teicneolaíocht nua ar a dtugtar DLSS (sampláil domhainfhoghlama), ar féidir leis taifeach 4K a insamhladh ar ghléasanna faoi chumhacht níos ísle. D'fhéadfadh sé seo taithí amhairc inchomparáide a sholáthar le 4K dúchais agus éifeachtúlacht feidhmíochta á chothabháil.

Cé go bhfuil neamhchinnteacht ann fós maidir le comhoiriúnacht siar agus dátaí oifigiúil nochta / seolta an Switch 2, molann Nate The Hate go mbeidh an chéad Nintendo Direct eile ar an aer i thart ar thrí lá, b'fhéidir ar Meán Fómhair 14. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtarlaíonn Nintendo Directs de ghnáth ar Déardaoin.

Mar fhocal scoir, léiríonn gnéithe ráflaí an Nintendo Switch 2 feidhmíocht fheabhsaithe, amanna ualaigh laghdaithe, agus úsáid fhéideartha na teicneolaíochta DLSS. Tá lucht leanúna ag súil go mór le nuashonruithe breise ó Nintendo maidir leis an gconsól ard-mheasta seo.

