Tá Sraith Lego Block Mark Ceist Super Mario 64 ar Díol

Is ómós ollmhór é an tsraith Super Mario 64 Question Mark Block Block Lego don fhíschluiche beloved. Le píosaí 2,064, ligeann an sraith seo do lucht leanúna timpeallachtaí agus carachtair ó Super Mario 64 a athchruthú. Agus an chuid is fearr? Tá sé ar díol faoi láthair ag Amazon agus Target ar an bpraghas is ísle riamh.

De ghnáth ar phraghas $199.99, tá sraith Lego Block Mark Ceist Super Mario 64 ar fáil anois ar $159.99. Tugann an lascaine seo deis do lucht leanúna an chloch cheist monolithic seo a shealbhú ar phraghas níos inacmhainne.

Is iad na gnéithe idirghníomhacha a chuireann an tacar Lego seo ar leataobh. Téann an Bloc Comhartha Ceist ar oscailt go cliste chun macasamhla beaga d’eilimintí íocónacha ó Super Mario 64 a nochtadh. Tá an Rí Bob-omb, an tUasal Mór I, agus rúin éagsúla eile agus uibheacha Cásca san áireamh sa tsraith seo.

Chomh maith le bheith ina diorama, is féidir an tsraith Ceist Mark Block Lego a chomhcheangal freisin leis an gcóras Lego Super Mario le haghaidh spraoi breise. Agus má tá tú ag breathnú ar na cúrsaí Lego Super Mario Starter le Mario agus Luigi, seo an t-am le ceannach. Tá na tacair tosaithe seo, ar phraghas de ghnáth $59.99, lascainithe go $47.99 faoi láthair.

Ná caill an deis seilbh a bheith agat ar an tacar dochreidte Lego seo agus saol an Super Mario 64 a iniúchadh i ngné iomlán nua. Faigh mise inniu agus é fós ar fáil ar phraghas lascainithe.

Foinsí:

– Airteagal foinse: [IONSÁIGH TEIDEAL AIRTEAGAL FOINSE]

– Super Mario 64 Marc Ceist Bloc Tacar Lego: [IONSÁIGH URL SUÍOMH GRÉASÁIN LEGO]

– Cúrsaí Tosaithe Lego Super Mario: [IONSÁIGH URL LÁITHREÁN GRÉASÁIN LEGO]