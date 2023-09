Ardaíonn Meán Tionscail Dow Jones mar Tesla agus Qualcomm Soar

Mhéadaigh Meán Tionscail Dow Jones 0.3% nó 88 pointe, agus tháinig ardú 1.2% ar an Nasdaq agus d'ardaigh an S&P 500 0.7%. Tháinig borradh suntasach faoi Tesla, agus tháinig ardú os cionn 10% ar a stoc tar éis do Morgan Stanley an chuideachta a uasghrádú go róthrom ó chomhmheáchan. Bhí an t-uasghrádú bunaithe ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag supercomputer Tesla, Dojo, atá in ann sonraí a phróiseáil óna fheithiclí chun samhlacha AI a oiliúint do ghluaisteáin féin-tiomána. Tá anailísithe Morgan Stanley ag tuar go bhféadfadh Dojo suas le $500 billiún a chur le luach fiontair Tesla trí ghlacadh níos tapúla le “robotaxis” agus seirbhísí líonra.

D'fheidhmigh an chipmaker Qualcomm go maith freisin, ag feiceáil méadú 4% ar a phraghas stoc. Tháinig sé seo tar éis dó a margadh a leathnú chun Móideimí 5G a sholáthar do Apple dá iPhones trí 2025. Tá uainiú an chomhaontaithe straitéiseach, mar go bhfuiltear ag súil go nochtfaidh Apple an iPhone 15 nua ag imeacht seolta atá le teacht. Measann Wedbush nach bhfuil an ceathrú cuid de bhonn suiteáilte 1.2 billiún Apple tar éis a gcuid iPhones a uasghrádú i gceithre bliana, rud a thugann deis do Apple praghsanna a ardú do na samhlacha iPhone 15 Pro agus Max.

Réitigh Disney agus Charter Communications díospóid faoi tháillí cábla, rud a chuir ar chumas custaiméirí cábla na Cairte rochtain a fháil arís ar roinnt bealaí faoi úinéireacht Disney. Tugann an comhaontú rochtain freisin do roinnt custaiméirí Speictrim ar aipeanna a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht Disney+ agus ESPN+. Chuir an fhorbairt dhearfach seo le meon infheisteoirí i stoic meáin mar Fox Corp Class A, Paramount, agus Warner Bros Discovery Inc.

I nuacht eile, rinne JM Smucker comhaontú chun Brandaí Hostess a fháil ar $34.25 in aghaidh na scaire, ag luacháil tuairim is $5.6 billiún don dara ceann. Cé gur thit stoc JM Smucker 6%, chonaic Hostess léim 19% go dtí leibhéal úr 52 seachtaine. Bhí an bua ag JM Smucker in aghaidh na hiomaíochta ón nGinearál Mills sa chogadh tairisceana do Hostess Brands.

Ar an iomlán, chonaic an stocmhargadh gluaiseachtaí dearfacha á dtiomáint ag uasghráduithe, margaí suntasacha, díospóidí a réiteach, agus seoltaí táirgí straitéiseacha.

Sainmhínithe:

– Meán Tionscail Dow Jones: innéacs stocmhargaidh a thomhaiseann feidhmíocht stoic 30 cuideachta mhór atá liostaithe ar stocmhalartán sna Stáit Aontaithe.

– S&P 500: innéacs stocmhargaidh a rianaíonn feidhmíocht 500 cuideachta mhór atá liostaithe ar stocmhalartán sna Stáit Aontaithe.

– Nasdaq: innéacs stocmhargaidh a chuimsíonn thart ar 3,000 stoc a thrádáiltear ar an malartán Nasdaq, ar a bhfuil cáil ar a chuideachtaí atá dírithe ar theicneolaíocht.

– Tesla: feithicil leictreach agus cuideachta fuinnimh ghlan.

– Qualcomm Incorporated: cuideachta ilnáisiúnta trealamh leathsheoltóra agus teileachumarsáide.

– Apple: cuideachta teicneolaíochta a bhfuil aithne uirthi as a cuid leictreonaice tomhaltóra, bogearraí agus seirbhísí.

– Disney: ilchuideachta ilnáisiúnta siamsaíochta agus meán.

– Charter Communications: cuideachta teileachumarsáide agus meán cumarsáide.

– JM Smucker: cuideachta bia agus dí a bhfuil aithne uirthi as a brandaí éagsúla tomhaltóirí.

– Brandaí Hostess: cuideachta a tháirgeann cácaí sneaiceanna agus earraí bácáilte.

– General Mills: cuideachta ilnáisiúnta déantúsaíochta bia.

