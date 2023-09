Osclaítear stoic níos ísle de réir mar a thiteann Apple agus go sáraíonn Intel

D'oscail stoic níos ísle Déardaoin tar éis nuashonrú díspreagúil ar an margadh saothair. Lean Apple ar aghaidh leis an meath le déanaí, agus leathnaigh Intel an chipmaker a stríoc buaiteach. Thuairiscigh an Roinn Saothair gur tháinig laghdú gan choinne ar na héilimh tosaigh gan phost an tseachtain seo caite, ag baint an leibhéal is ísle amach ó mhí Feabhra. Tháinig laghdú suntasach ar éilimh leanúnacha freisin. In ainneoin an dea-scéala maidir le héilimh gan phost, táthar ag súil go gcoimeádfaidh an Cúlchiste Feidearálach a rátaí úis reatha agus go dtabharfaidh sé tosaíocht do mhargadh fostaíochta láidir chun boilsciú a chomhrac.

Tháinig laghdú 2.9% ar stoc AAPL tar éis tuairiscí a mholadh go bhféadfadh an tSín a toirmeasc ar iPhones a leathnú chun cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit agus gníomhaireachtaí a fhaigheann tacaíocht rialtais a áireamh. Tháinig laghdú 3% ar stocluach C12.2.ai tar éis a thuarascáil tuillimh sa chéad ráithe, a léirigh caillteanas 9 cent in aghaidh na scaire ach a sháraigh ionchais ioncaim. Tá anailísí Wedbush Securities Daniel Ives fós dóchasach faoi chumas fadtéarmach C3.ai i margadh na hintleachta saorga.

Thit Comhchodach Nasdaq 0.9% go 13,748, an ceathrú caillteanas as a chéile, agus tháinig laghdú 500% go 0.3 ar an S&P 4,451. Mar sin féin, d'éirigh le Meán Tionscail Dow Jones méadú 0.2% go 34,500 a bhuíochas le neart Intel. Tháinig ardú 3.2% ar stoc Intel, rud a léiríonn an stríoc buaite laethúil is faide aige le roinnt míonna anuas.

Foinsí: [Foinse1], [Foinse2]

Sainmhínithe:

Tagraíonn an margadh saothair don soláthar saothair sa gheilleagar agus don éileamh ar an saothar sin ó fhostóirí.

Is éard atá i gceist le héilimh tosaigh gan phost ná líon na ndaoine a chomhdaíonn le haghaidh sochar dífhostaíochta den chéad uair. Léiríonn uimhreacha níos ísle margadh fostaíochta níos sláintiúla.

Is ionann éilimh leanúnacha agus líon na ndaoine atá ag fáil sochair dhífhostaíochta agus a bhfuil éileamh tosaigh comhdaithe acu cheana féin.

Is é an Cúlchiste Feidearálach, nó an chothaithe, banc ceannais na Stát Aontaithe agus tá sé freagrach as beartas airgeadaíochta, lena n-áirítear rátaí úis a shocrú.

Tagraíonn margadh na hintleachta saorga (AI) d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm córais ríomhaireachta ar féidir leo tascanna a dhéanamh a éilíonn faisnéis dhaonna de ghnáth.

Foinsí: [Foinse1: Kiplinger], [Foinse2: Bloomberg]