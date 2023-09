Comóradh 20 Bliain á Cheiliúradh ag Steam: Ó Chonspóid go Ceannas sa Tionscal Cearrbhachais

Tá Steam, an t-ardán dáileacháin dhigitigh móréilimh le haghaidh cluichí físeáin, ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód. Arna sheoladh ar 12 Meán Fómhair, 2003, thug Steam aghaidh ar ais ar ais ó gamers PC ar dtús a chonaic sé mar bhagairt do bhrabhsálaithe freastalaí il-imreora agus dioscaí fisiceacha. Mar sin féin, d'éirigh go hiontach le scaoileadh Valve de Half-Life 2, a d'éiligh ar Steam a imirt, agus réitigh sé an bealach do cheannas Steam sa tionscal.

In ainneoin amhras tosaigh, d'aithin foilsitheoirí cluiche luach Steam agus a mbonn úsáideoirí ollmhór. Sa lá atá inniu ann, tá foilsitheoirí móra cosúil le EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, agus fiú Blizzard tar éis glacadh le Steam mar an ardán cluiche PC de facto. Bhí sé ag streachailt le Fiú Epic Games, lena Store Cluichí Epic, dul san iomaíocht le móiminteam Steam, in ainneoin na milliúin dollar a thabhairt i gcluichí saor in aisce.

Ba é sprioc deiridh Valve le Steam ná ardán a sholáthar d'aon fhorbróir cluiche chun a n-imreoirí a bhaint amach go díreach agus a lucht féachana a thógáil. Thar na blianta, tá Steam tar éis éirí mar ardán chun cluichí indie a fhionnachtain, ag tairiscint áit áisiúil chun cluichí a cheannach agus a imirt le díolacháin seasta agus gnéithe nua.

Le linn na paindéime, tháinig méadú ar an éileamh a bhí ar Steam, agus logáil 10 milliún imreoir isteach go comhuaineach i mí Eanáir. Ina theannta sin, d'fhógair Valve le déanaí ar an ríomhaire boise cearrbhachais Steam Deic spleodar úr don ardán agus d'fheabhsaigh sé a chomhéadan úsáideora.

Agus Steam ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód, tá sé tar éis a chlaochlú ó uirlis DRM conspóideach go dtí teach cearrbhachais beloved do na milliúin gamers PC. In ainneoin a dhúshláin luatha, tá Steam tar éis éirí ina shiombail den tírdhreach rathúil dáileacháin dhigitigh sa tionscal cearrbhachais.

Foinse: The Verge le Sean Hollister.