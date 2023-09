Dámhachtainí Roinn Tráchtála Stát Washington $14.5 milliún chun Rochtain Idirlín a Fhairsingiú

D’fhógair Roinn Tráchtála Stát Washington $14.5 milliún i ndeontais chun tacú le seirbhísí loingseoireachta digiteacha agus chun rochtain ar an idirlíon ardluais a leathnú. Tá sé mar aidhm ag na deontais seo tacaíocht theicniúil duine le duine, gléasanna agus síntiúis a sholáthar do phobail ar fud an stáit nach bhfuil dóthain seirbhísí á soláthar acu.

Faoi láthair, níl rochtain ag beagnach 240,000 teaghlach i Washington ar an idirlíon ardluais, agus níl gléas ríomhaireachta ag 4% de na teaghlaigh. Tacóidh na deontais le trí eagraíocht chun acmhainní a sholáthar do dhaoine aonair agus do ghrúpaí mar chuardaitheoirí poist, mic léinn, foghlaimeoirí Béarla, cliaint Medicaid, daoine atá ag fulaingt ó bhochtaineacht, agus daoine scothaosta.

Áireofar ar na seirbhísí loingseoireachta digiteacha a gheobhaidh maoiniú ó na deontais seo beolíne do bhaill an phobail chun coinní a sceidealú le loingseoir digiteach, dáileadh gléasanna atá in ann idirlíon, agus oiliúint i scileanna digiteacha. Déanfar na tionscadail i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobalbhunaithe, lena n-áirítear leabharlanna, soláthraithe cúram sláinte, agus neamhbhrabúis dírithe ar shaincheisteanna ilchultúrtha agus oideachais.

Tá na deontais bronnta ar na heagraíochtaí seo a leanas:

Cothromas i gComhrialtas Oideachais - $10,223,042 Líonra Sláinte Pobail Washington - $3,846,000 Nisqually fine Indiach - $430,958

Rachaidh an Comhrialtas um Chothromas san Oideachas i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail chun oiliúint i scileanna litearthachta digití agus ionad glaonna isteach ilteangach a sholáthar. Dáilfidh siad freisin gléasanna atá in ann idirlíon, fóin chliste agus trealamh eile. Soláthróidh Líonra Sláinte Pobail Washington tacaíocht um loingseoireacht dhigiteach trína líonra d’Ionaid Sláinte Pobail neamhbhrabúis, ag cur cúraim ar fáil do bhreis is milliún othar ar fud an stáit. Comhoibreoidh cuibhreannas Nisqually Indian Tribe le heagraíochtaí éagsúla chun seirbhísí loingseoireachta digiteacha, ranganna scileanna digiteacha, agus seirbhísí idirlín ar lascaine nó saor in aisce a thairiscint.

Fuair ​​an Roinn Tráchtála 26 iarratas ar na deontais, rud a léirigh an t-éileamh suntasach ar rochtain idirlín agus oiliúint scileanna digiteacha sa stát. Oibreoidh na heagraíochtaí roghnaithe mar iolraitheoirí fórsa, ag feidhmiú mar mhoil chun seirbhísí loingseoireachta digiteacha a sholáthar trí chomhpháirtíochtaí le heintitis pobail eile.

Is í seo an tríú bliain de dheontais an Chláir Nascleanúna Digiteach, agus tá breis is 213,000 cónaitheoir i Washington ag baint leasa as na seirbhísí seo cheana féin. Tá sé mar aidhm ag an gclár an deighilt dhigiteach a dhúnadh agus a chinntiú go mbíonn comhdheiseanna ag gach cónaitheoir chun a bheith rathúil i sochaí dhigiteach.

Foinsí: Roinn Tráchtála Stáit Washington