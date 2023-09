Faigheann Razorpay BillMe Tosaithe Sonraisc Dhigiteach

Tá BillMe, gnólacht tosaithe sonraiscithe digiteach agus rannpháirtíochta custaiméirí, faighte ag Razorpay, príomh-ardán fintech. Tá sé mar aidhm ag an gcomhpháirtíocht seo cur ar chumas gnólachtaí dul i ngleic níos fearr lena dtomhaltóirí deiridh. Léirigh Stiúrthóir Bainistíochta Razorpay agus Comhbhunaitheoir, Shashank Kumar, sceitimíní faoin éadáil, ag rá go gcabhróidh sé le brandaí miondíola as líne fás níos tapúla agus rochtain a fháil ar réitigh íocaíochta omnichannel. Is é seo an t-ochtú éadáil ag Razorpay agus an chéad cheann acu ó éadáil Ezetap, cuideachta íocaíochtaí digiteacha ceann go ceann, i mí Lúnasa 2022.

Tosaithe Teach na Brandaí Faigheann Brandaí Neso Geallta i Le Petit Lunetier

Tá leas faighte ag Neso Brands, gnólacht nua-thionscanta le tacaíocht ó Lenskart, in Le Petit Lunetier, branda uilechainéil éadaí súl atá bunaithe i bPáras. Úsáidfear an infheistíocht $4 milliún chun láithreacht miondíola Le Petit Lunetier san Eoraip a leathnú agus chun an branda a thabhairt isteach i margaí Lenskart san Áise agus sa Mheánoirthear. Rachaidh Bjorn Bergstrom agus Peyush Bansal, comhbhunaitheoirí Neso Brands agus Lenskart Group, faoi seach, isteach ar bhord Le Petit Lunetier.

Faigheann 1Bridge Sócmhainní Teicniúla ó eSamudaay

Tá sócmhainní teicneolaíochta eSamudaay faighte ag ardán teicneolaíochta sóisialta 1Bridge, gnólacht tosaithe a chruthaíonn líonraí ríomhthráchtála áitiúla i mbailte níos lú. Is é aidhm na héadála seo ná micrifhiontraithe tuaithe a thabhairt ar ardán atá comhtháite le Open Network for Digital Commerce (ONDC). Tá Ravinder Singh Mahori, comhbhunaitheoir agus CTO eSamudaay, tar éis aistriú go 1Bridge mar an CTO nua. Ina theannta sin, tá maoiniú cothromais de 1 crore RS faighte ag 4Bridge i mbabhta droichid ó C4D Partners agus infheisteoirí eile.

Ardaíonn Vertex Ventures $541 milliún i gCiste V

Tá Vertex Ventures Oirdheisceart na hÁise agus an India, gnólacht caipitil fiontair le tacaíocht ó Temasek, tar éis $541 milliún a bhailiú ina chúigiú ciste. Sáraíonn an ciste a spriocmhéid de $450 milliún agus tá sé 80% níos mó ná an ciste a bailíodh roimhe seo in 2019. D’éirigh le Vertex Ventures imeacht ó chuideachtaí mar Grab, FirstCry, agus XpressBees. Áiríonn an ciste nua clúdach tiomnaithe comhinfheistíochta de $50 milliún chun dul i gcomhpháirtíocht leis an máthairchiste i ngnólachtaí nuathionscanta faoi stiúir na mban.

Ardaíonn Kale $30 Milliún chun Córais Phobail Lastais a Mhéadú

Tá Kale, ardán lóistíochta domhanda SaaS, tar éis $30 milliún a bhailiú ina bhabhta maoinithe Sraith B. Úsáidfear an maoiniú chun Córais Phobail Lastais Kale d’aois nua a mhéadú agus a imscaradh i Meiriceá Thuaidh agus san Eoraip. Tá sé mar aidhm ag an ardán trádáil trasteorann gan uaim agus gan pháipéar a éascú. Níos luaithe, d’ardaigh Kale infheistíocht Sraith A $ 5 milliún ó Inflexor Ventures in 2021.

Ardaíonn Brine Fi $16.5 milliún i gCistiú Shraith A

Malartú crypto díláraithe Tá Brine Fi tar éis $16.5 milliún a bhailiú ina bhabhta maoinithe Sraith A. Ba é Pantera Capital a bhí i gceannas ar an maoiniú agus áirítear leis rannpháirtíocht ó Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, agus infheisteoirí eile. Próiseálann ardán leabhar ordaithe Brine Fi méideanna míosúla de $300 milliún agus tá sé rangaithe i measc na 10 DEX is fearr ar fud an domhain.

Ardaíonn Pee Safe $3 milliún i maoiniú

Tá $3 milliún bailithe ag an mbranda sláinteachais agus folláine Pee Safe i mbabhta maoinithe faoi cheannas Natco Pharma agus Rainmatter Health. Ghlac Alkemi Growth Capital páirt sa bhabhta freisin. Úsáidfear na cistí chun dlús a chur le hiarrachtaí leathnaithe na cuideachta agus chun í féin a bhunú mar phríomhbhranda san earnáil folláine phearsanta.

Ardaíonn Wogom Maoiniú $1.9 milliún

Tá Wogom, ardán scamall-bhunaithe don éiceachóras dáilte agus miondíoltóra, tar éis $1.9 milliún a ardú i maoiniú ó oifigí teaghlaigh neamhnochta agus infheisteoirí aingeal. Úsáidfear an maoiniú le haghaidh leathnú an mhargaidh, infheistíocht sa teicneolaíocht, agus forbairt táirgí.

Seolann Swiggy Acadamh Foghlama Digiteach do Chomhpháirtithe Bialann

Ardán seachadta bia ar líne Tá acadamh foghlama digiteach seolta ag Swiggy ar a dtugtar Learning Station. Comhtháite in aip comhpháirtíochta Swiggy, cuireann Learning Station raon cúrsaí éagsúla ar fáil atá oiriúnaithe chun tacú le comhpháirtithe bialainne ina n-aistear fáis. Díríonn an t-ábhar ar uirlisí teicneolaíochta a úsáid, sonraí a ghiaráil le haghaidh fás gnó, agus máistreacht a fháil ar ghnéithe éagsúla d’oibríochtaí bialainne.

Faigheann Qure.ai Imréiteach FDA le haghaidh Réiteach X-gha Cliabh cumasaithe ag AI

Tá imréiteach FDA faighte ag Qure.ai, cuideachta AI cúram sláinte, dá réiteach X-gha cófra atá cumasaithe ag AI, qXR. Is féidir leis an réiteach anois pneumothorax agus eisileadh pleural a thriaisteáil, ar torthaí ríthábhachtacha iad i seomraí éigeandála agus in aonaid dianchúraim. Cuireann imréiteach an FDA le punann reatha Qure.ai de tháirgí arna n-imréiteach ag FDA.

Foinsí:

