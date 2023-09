An Fhisic Taobh thiar den Ghearrthóg Víreasach Prátaí Starfield a Thuiscint

An tseachtain seo caite, chuaigh gearrthóg físe d’imreoir Starfield ag líonadh 20,000 prátaí isteach i bpoll a loinge. Cé gur tharraing audacht a leithéid d’éacht aird, is é an fíorspéis atá ann go bhfuil “fisic” ag na prátaí sin go léir. Ach cad a chiallaíonn sé do rud éigin “fisic a bheith agat”? Cén fáth a bhfuil an oiread sin iontais ar dhaoine ag carn prátaí tumbling i gcluiche taiscéalaíochta spáis?

Chun an feiniméan seo a thuiscint, rinneamar teagmháil le roinnt forbróirí cluiche chun léargas a fháil. Mhínigh Nikita Luzhanskyi, forbróir Inneall Unreal, conas a ríomhtar imbhuailtí idir rudaí i gcluichí. Go bunúsach, nuair a imbhuaileann dhá rud sa saol fíor, tagann an fhisic i bhfeidhm. Mar sin féin, i spásanna fíorúla, teastaíonn am ó ríomhairí chun an fhisic do gach réad atá i gceist a ríomh. Dá mhéad rudaí sa mheascán, is ea is mó ríomhanna a theastaíonn, rud a fhágann go mbeidh rudaí níos casta.

Léirigh Luzhanskyi freisin go n-oibríonn cluichí ag ráta fráma áirithe, mar shampla 60 fráma in aghaidh an tsoicind (fps). Laistigh de gach soicind, próiseálann an t-inneall cluiche sonraí ionchuir, cuireann sé i bhfeidhm é ar shaol an chluiche, ríomhann sé idirghníomhaíochtaí oibiachta, agus cuireann sé an íomhá ar an scáileán. Dá mhéad réad atá ann, is amhlaidh is mó seiceálacha a chaithfidh an t-inneall a dhéanamh le haghaidh idirghníomhaíochtaí réalaíocha. Mar sin féin, má sháraítear teorainn uachtarach an ráta fráma, is féidir leis an gcluiche a mhoilliú, rud nach bhfuil inmhianaithe d'imreoirí.

Is éard atá i gceist le gluaiseacht réad i gcluiche a ríomh ná il-algartaim a úsáid chun gluaiseachtaí beaga idir sceartáin nó eatraimh ama a ríomh. Cuirtear fachtóirí cosúil le luasghéarú, luas agus imbhuailtí san áireamh. Teastaíonn cód éifeachtach agus tapa chun imbhuailtí réalaíocha a bhaint amach leis na céadta nó na mílte réad.

Is é an genius an gearrthóg prátaí Starfield suite in ainneoin go bhfuil 20,000 prátaí imbhualadh lena chéile, an t-urlár, agus doras ag gluaiseacht, iad féin a iompar cosúil le prátaí iarbhír. Míníonn Liam Tart, príomhealaíontóir ag Unknown Worlds, cé go bhféadfadh na prátaí a bheith le feiceáil go fóill, go bhfuil siad ag ionsamhladh fisic i gcónaí. De ghnáth, nuair a bhíonn rudaí in aice láimhe, bíonn imbhuailtí ina gcúis le preabadh agus wobbling, ach bogann na prátaí sa ghearrthóg go réidh ach amháin nuair a osclaíonn an doras. Is iontach an éacht é 20,000+ prátaí a insamhladh gan laghdú suntasach ar an bhfráma-ráta.

Leagann Megan Fox, bunaitheoir Glass Bottom Games, béim bhreise ar na dúshláin a d'fhéadfadh teacht chun cinn ón insamhalta seo. Míníonn sí an difríocht idir fisic LAP, a ritheann ar an ríomhaire, agus fisic GPU, a ritheann ar an gcárta grafaicí. Cé go bhfuil fisic GPU níos oiriúnaí le haghaidh insamhaltaí féinchuimsitheacha, tá fisic LAP níos fearr le haghaidh insamhaltaí idirghníomhacha a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí imreoirí. Cuireann an fhíric gur baineadh amach an t-ionsamhlú prátaí trí úsáid a bhaint as fisic LAP le nádúr uafásach an ghearrthóg.

Mar fhocal scoir, taispeánann an ghearrthóg víreasach prátaí Starfield na castaí a bhaineann le insamhaltaí fisice i gcluichí. Bhí dúshlán ag baint leis an líon ollmhór prátaí a bhí i gceist maidir le cumhacht ríomhaireachtúil agus barrfheabhsú cód. Is é an rud a d'iompair na prátaí mar phrátaí fíor in ainneoin a dtimpeallacht fhíorúil, rud a fhágann go bhfuil an gearrthóg seo fíor-intinn.

