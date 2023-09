An Meán-Am Críochnaithe do Phríomh-Thráth na gCeist Starfield

De réir How Long To Beat, glacann meán-imreoir Starfield, an cluiche ról-imirt is déanaí ó Bethesda, thart ar 18 uair an chloig chun an príomhcheist a chríochnú. Tá an meastachán seo bunaithe ar mhéid samplach measartha de 72 imreoir. Mar sin féin, ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhféadfadh na huimhreacha seo a bheith go hiomlán ionadaíoch, mar is dócha go mbeidh na himreoirí sa chomhthiomsú seo go háirithe díograiseach agus tiomanta, ós rud é go bhfuil Starfield fós ina scaoileadh te.

Ina theannta sin, dá mba rud é go gcríochnódh imreoirí na príomhcheisteanna agus na mórcheisteanna taobh, thógfadh sé thart ar 49 uair an chloig orthu. Glacann an meastachán seo leis go bhfuil imreoirí ag gabháil go hiomlán le gach gné den chluiche a iniúchadh.

Tá sé tábhachtach a chur san áireamh go bhfuil na huimhreacha seo faoi réir a athrú de réir mar a roinnt imreoirí níos mó leideanna agus a fháil amach quests ceilte nó rúin laistigh den chluiche. De réir mar a thagann an pobal le chéile chun ábhar nua a aimsiú, d’fhéadfadh méadú ar an meán-am críochnaithe agus d’fhéadfadh go laghdódh an t-am le haghaidh playthrough “críochnaitheoir”.

Dúirt ceannaire foilsitheoireachta Bethesda, Pete Hines, gur thóg sé timpeall 130 uair an chloig air go pearsanta do Starfield é a fhostú go hiomlán. Leagann sé seo béim ar dhoimhneacht agus ar shaibhreas ábhair an chluiche thar an bpríomhcheist.

Cé gur féidir le Starfield a bheith eolach ar lucht leanúna na gcluichí roimhe seo ag Bethesda cosúil le Fallout 4 or The Elder Scrolls, is féidir leis an eolas seo eispéireas compordach agus taitneamhach a sholáthar. Díreach cosúil le babhla te de mhin choirce, cuireann eachtraí domhan oscailte Bethesda mothú compord agus cur amach a bhíonn tarraingteach go minic ag imreoirí.

Mar fhocal scoir, meastar gurb é thart ar 18 n-uaire an meán-am críochnaithe do phríomhcheist Starfield. Mar sin féin, is féidir le himreoirí a bheith ag súil le taithí gameplay níos faide má tá sé mar aidhm acu na príomhcheisteanna agus na mórcheisteanna taobh a chomhlánú. De réir mar a dhéanann níos mó imreoirí an cluiche a iniúchadh agus a n-eispéiris a roinnt, féadfaidh an meán-am críochnaithe athrú. In ainneoin cosúlachtaí le teidil Bethesda roimhe seo, geallann Starfield taithí uathúil agus tarraingteach a thairiscint d’imreoirí.

