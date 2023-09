Starfield: Ag glacadh le glitches agus aisteacht Cluichí Bethesda

Tá clú ar Bethesda Game Studios le fada mar gheall ar a chuid cluichí glitchy agus dothuartha, agus ní haon eisceacht é an Starfield nua-eisithe. In ainneoin deacrachtaí teicniúla agus córais creaky, tugann na cásanna aisteach agus bugs i gcluichí Bethesda carachtar dóibh agus coinníonn siad imreoirí ag teacht ar ais le haghaidh níos mó.

Tá na memes agus na mods a eascraíonn as cluichí Bethesda doscartha óna bhféiniúlacht. Daingníonn Starfield, lena thástáil ar chóras gréine gargantuan agus glitches gameplay, cáil an stiúideo mar “Bugthesda.” Cé go bhféadfadh cuid acu na glitches a cháineadh, is é nádúr chaotic agus dothuartha na gcluichí a chuireann i gcuimhne iad.

Is minic a bhraitheann suíomhanna Bethesda cineálach, ag tarraingt ó sheánraí éagsúla cosúil le fantaisíocht ard, iar-apocalypse, agus sci-fi. Mar sin féin, is é an aisteach laistigh de na socruithe seo a leagann amach iad. I Starfield, tá imreoirí ag fáil amach cheana féin NPCs levitating, saoránaigh preabadh as a chéile, agus carachtair le dialóg aisteach agus nathanna cainte.

Tagann na chuimhneacháin aisteach seo ní hamháin ó glitches ach freisin ó roghanna dearaidh d'aon ghnó. Tá dialóg Bethesda, cé go bhfuil sé feabhsaithe ó chluichí roimhe seo, fós ag taispeáint cineálach campa trádmharc a chuireann le draíocht an chluiche. Cruthaíonn an ceamara súmáil isteach ar aghaidheanna na gcarachtar agus iad ag labhairt agus a ngluaiseachtaí mínádúrtha éifeacht surreal agus díchobhsaithe, ag meabhrú d’imreoirí nach bhfuil sna cluichí seo ach caradas ilchasta.

Spreag glitches agus oddities i gcluichí Bethesda greannáin sceitse agus memes, ag taispeáint tionchar an stiúideo ar chultúr an idirlín. Cé gur féidir le fabhtanna a bheith frustrachas, cuireann tiomantas Bethesda do phobal modding a chothú agus glacadh leis an chaos cruthaithe ag imreoirí le greann agus taitneamh a gcuid cluichí.

Geallann Starfield, lena idiosyncrasies agus leanúint ar aghaidh le dearadh cluiche uathúil Bethesda, eispéireas do-dhearmadta agus aisteach a chur ar fáil d'imreoirí.

