Conas Contrabhanna Díol Airgead a Dhéanamh i Starfield

Achoimre: Is féidir le próiseas airgid a dhéanamh i Starfield a bheith am-íditheach, ach tá bealaí ann chun an próiseas a bhrostú. Ceann de na modhanna is éasca ná contrabhanna a dhíol, earraí aindleathacha mar orgáin bainte, a fhaightear i bhfoirgnimh agus i longa namhaid. Tá contrabhanna marcáilte le siombail buí agus is féidir é a dhíol ar bhrabús suntasach. Is é an áit is fearr chun contrabhanna a dhíol ná The Den, stáisiún spáis atá suite i gcóras The Wolf. Chun do long a dhuga ag The Den, ní mór duit dul laistigh de 500m ón stáisiún. Laistigh den Den, gheobhaidh tú díoltóir an Údaráis Trádála, a bhfuil 11,000 creidmheas ar fáil aige agus a thairgeann áit áisiúil chun do chontrabhanna a dhíol.

Nuair a bhíonn contrabhanna á ndíol ag The Den, ní dhéanfar scanadh ort nuair a shroichfidh tú, cé gur struchtúr míleata UC é. Chun creidmheasanna díoltóir an Údaráis Trádála a athshocrú, ní mór duit fanacht 48 uair an chloig san iomlán, trí shuí nó codladh 24 uair faoi dhó. Tá cathaoireacha os comhair an Údaráis Trádála mar áis duit.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é an córas The Den in The Wolf an suíomh ceart, mar go bhfuil sean-Dea scriosta ann freisin. Ina theannta sin, tá seans ann go dtiocfaidh tú trasna ar long Cheannaíochta de chuid an Údaráis Trádála agus tú ag taisteal tríd an spás, ach moltar í a dhíol ag The Den chun áit ráthaithe a chinntiú.

Más mian leat do thuilleamh ó chontrabhanna a uasmhéadú, smaoinigh ar infheistiú sa Scil Tráchtála chomh luath agus is féidir. Ligeann an scil shóisialta seo duit míreanna a dhíol ar feadh 10% níos mó agus éiríonn sé níos brabúsaí le gach céim.

Tríd is tríd, is bealach brabúsach é contrabhanna a dhíol i Starfield airgead a dhéanamh go tapa. Ná déan dearmad a bheith cúramach agus seachain tú gafa le contrabhanna trí úsáid a bhaint as lasta cosanta nó ag taisteal go tapa amach as an limistéar sula ndéanann an tslándáil scanadh ar do long.

Foinse: IGN – Miranda Sanchez, Eagarthóir Feidhmiúcháin Guides ag IGN