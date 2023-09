Sáraíonn Starfield Taifead Imreoir Comhthráthach Skyrim ar Steam

Leanann Starfield, cluiche spáis ard-mheasta Bethesda, ag briseadh taifid ó scaoileadh. Tá an cluiche tar éis dul thar buaic-áireamh na n-imreoirí comhthráthacha Skyrim ar Steam, ag baint amach 330,723 imreoir ag an am céanna. Sáraíonn an líon seo taifead Skyrim de 287,411 imreoir comhthráthacha a cuireadh siar in 2011.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil na figiúirí seo bunaithe ar imreoirí Gaile amháin, toisc go bhfuil Starfield ar fáil freisin ar ríomhaire trí Game Pass agus ar chonsóil Xbox. Xbox ceann Phil Spencer D'fhógair roimhe seo go raibh Starfield garnered cheana féin os cionn milliún imreoirí ar fud gach ardán ar Meán Fómhair 7th.

Cé go meastar go bhfuil seoladh Starfield níos mó ná aon chluiche Fallout go dtí seo, tá sé fós gann ar líon na n-imreoirí comhthráthacha a shroich Fallout 4 in 2015. Fallout 4 buaic ag beagnach 473,000 imreoirí comhthráthacha le linn a scaoileadh. Mar sin féin, tá Starfield ag feidhmiú i bhfad níos fearr ná Fallout 76, nár shroich ach uasmhéid de 32,982 imreoir in 2020.

In ainneoin nach sáraíonn sé líon na n-imreoirí comhthráthacha de RPGanna tóir eile cosúil le Geata Baldur 3, d'éiligh Starfield an cúigiú láthair don chluiche is mó ar Gaile. Faoi láthair tá sé taobh thiar de PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, agus Frith-Stailc: Global Offensive.

Léiríonn rath Starfield ó seoladh é an leibhéal ard ionchais agus suime sa chluiche. De réir mar a leanann imreoirí ar aghaidh ag iniúchadh fairsinge an spáis sa RPG tumoideachais seo, beidh sé suimiúil a fheiceáil conas a éiríonn leis i gcomparáid le teidil tóir eile amach anseo.

Foinsí: Tuairimí forbróirí, taifid SteamDB