Eispéireas Starfield a Fheabhsú: Modanna Spraoi agus Úsáideacha

Starfield, RPG sci-fi ard-mheasta Bethesda, tá garnered cheana féin pobal modding tiomnaithe. Cé go dtugann roinnt mods deisiúcháin agus feabhsuithe praiticiúla, cuireann cinn eile gnéithe whimsical agus greannmhar leis an gcluiche. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh feabhsuithe feidhmiúla nó gáire maith, freastalaíonn na modhnuithe seo ar roghanna imreoirí éagsúla.

I measc na modhnuithe praiticiúla, thug imreoirí aghaidh ar chuid d'easnaimh an chluiche. Cuireadh mod a shruthlíniú an eispéiris in ionad an chórais fardail, a cháineadh ar dtús mar gheall ar a neamhéifeachtúlacht. Ina theannta sin, níor chuir modders aon am amú ag cur tacaíocht DLSS agus sleamhnán réimse radhairc leis an gcluiche, gnéithe nach raibh sa bhuneisiúint. Tugann na feabhsuithe seo níos mó solúbthachta agus dílseachta amhairc do na himreoirí.

Ar an taobh eile den speictream, tugann roinnt mods ábhar éadrom isteach a chuireann dáileog breise taitneamh as Starfield. Cuireann mod coitianta uigeachtaí níos beoga agus níos éagsúla in ionad na mboscaí sú liath mundane laistigh den chluiche, ag cur leis an tumoideachas. Ina theannta sin, is féidir le himreoirí a n-eispéireas a shaincheapadh le modhnuithe a mhalartú ar chlúdaigh irise inbhailithe le haghaidh saothar ealaíne clasaiceach Marvel Comics nó a chlaochlú cluichí boird Starfield go teidil boird beloved cosúil le Warhammer nó Skyrim.

Dóibh siúd a bhfuil tuiscint acu ar ghreann, tá mods ann a instealladh roinnt silliness isteach sa chluiche. Réimsíonn na modhnuithe seo ó Thomas the Tank Engine a athsholáthar ar chuma róbait go dtí an glow flashlight a mhalartú le aghaidh Nicolas Cage. Athraíonn modh an-spraoi amháin fiú clónna uile an chluiche chuig an Comic Sans clúiteach. Feidhmíonn na mods seo mar atreoruithe taitneamhacha agus cuireann siad casadh spraíúil ar chruinne Starfield.

D'fhéadfadh go mbeadh roinnt fios gnó teicniúil ag teastáil chun na modhnuithe seo a shuiteáil, agus tá sé riachtanach tagairt a dhéanamh do threoracha ar líne le haghaidh treoracha mionsonraithe. Mar sin féin, is minic a thugtar luach saothair don iarracht le heispéireas cearrbhachais níos oiriúnaithe agus níos taitneamhaí. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhféadfadh modding Starfield éachtaí áirithe a dhíchumasú, cé go bhfuil socruithe oibre ceaptha cheana féin ag modders chun dul i ngleic leis an míbhuntáiste seo.

De réir mar a leanann Starfield ar aghaidh ag mealladh imreoirí lena quests fairsinge ról-imirt agus a chomhrac tarraingteach, cuireann an pobal modding gné nua le cruthaitheacht agus saincheaptha an chluiche. Cibé an bhfuil feabhsuithe praiticiúla nó breisithe spraíúla á lorg agat, tugann na modhnuithe seo cuireadh d’imreoirí a dturas uathúil féin a mhúnlú trí na réaltaí.

Foinsí:

– Bulwarkhd ar Nexus Mods

– IGN's Starfield Guide le Ryan Dinsdale [Seo iad na foinsí, ach ní féidir liom na URLanna a sholáthar de réir an treoir.]