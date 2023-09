Cruthaíonn Imreoir Long róchumhachtach i Starfield

Chruthaigh imreoir sa chluiche móréilimh Starfield an long is mó a d’fhéadfadh a bheith róchumhachtach. D'aimsigh Redditor Solace_of_the_Thhorns straitéis ar leith a fhágann go bhfuil an long beagnach díolmhaithe ó dhamáiste tosaigh. Trí lárphointe na loinge a shuíomh thuas agus ar chlé den long iarbhír, ar a dtugtar an “L-Wing,” ní féidir le longa namhaid an long a bhualadh go díreach.

Is é an coincheap atá taobh thiar den Sciathán-L ná go ndíríonn longa namhaid go hiondúil ar lárphointe do loinge, rud a ríomhtar trí thrasnú an dá phointe is faide ar na haiseanna X, Y, agus Z. Mar sin féin, trí lárphointe an Sciathán L a chur i spás folamh seachas laistigh den long, bíonn sé thar a bheith deacair an long a bhualadh.

Cé gur féidir le seatanna strae an long a bhualadh fós, caillfear aon seatanna ar an sprioc de bharr lárphointe an fhritháirimh. Ciallaíonn sé seo de réir mar a thagann an t-imreoir níos gaire don namhaid, laghdaítear cruinneas an namhad, rud a fhágann go bhfuil an Sciathán L thar a bheith buntáisteach i troideanna madraí.

Ó thaobh amhairc de, ní hé an Sciathán L an long is taitneamhaí ó thaobh na haeistéitice de, agus an phríomhchuid den long líonta le modúil gnáthóige agus lámh fhada tanaí ag síneadh amach go taobh amháin, ag cruthú cruth “L”. Mar sin féin, tugann dearadh na loinge tús áite don fheidhmiúlacht thar an gcuma, rud a ligeann don imreoir teacht chun cinn gan mhá gáinne ó theagmhálacha le foghlaithe mara namhaid ardleibhéil.

Is féidir le himreoirí a bhfuil suim acu a long féin a chruthú i Starfield dul i gcomhairle le treoir long Starfield IGN le haghaidh leideanna agus straitéisí cabhracha.

Mar fhocal scoir, thug dearadh long L-Wing i Starfield bealach cliste agus éifeachtach do na himreoirí chun long róchumhachtach a chruthú. Trí leas a bhaint as meicnic an chluiche agus an lárphointe a shuíomh lasmuigh den long, is féidir le himreoirí gar-díolúine a bhaint amach i leith damáiste tosaigh, rud a fhágann go mbeidh siad ina gcéilí comhraic uafásacha.

