Sáraíonn Starfield Eisiúintí Bethesda Roimhe Seo le Níos mó ná Sé Mhilliún Imreoir

Tá Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór ó Bethesda, tar éis éirí mar an teideal seolta is mó de chuid na cuideachta, ag dul thar rath na n-eisiúintí roimhe seo cosúil le Skyrim agus Fallout 4. Ó scaoileadh rochtain luath é ar 1 Meán Fómhair, agus scaoileadh níos leithne ina dhiaidh sin ar 6 Meán Fómhair, tá Starfield cheana féin. mheall breis agus sé mhilliún imreoir ar Xbox agus PC.

Is é an rud a leagann Starfield amach ó sheoltaí cluiche eile ná go bhfuil sé ar fáil ar Xbox Game Pass mar theideal céadpháirtí. Chuir sé seo lena tóir agus inrochtaineacht fhorleathan i measc gamers. Ina theannta sin, tá garspriocanna suntasacha bainte amach ag an gcluiche laistigh de thréimhse ghearr ama, ag baint amach níos mó ná milliún imreoir comhthráthach agus ag buaicphointe 250,000 úsáideoir comhthráthach laethúil ar Steam.

De réir Jerret West, príomhoifigeach margaíochta Xbox, tá níos mó i gceist le Starfield ná seoladh cluiche - is feiniméan é a tharraingíonn aird an tionscail chearrbhachais agus na comhráite tomhaltóirí níos leithne. Déanann West cur síos ar Starfield mar sheud annamh a thagann chun solais uair amháin gach cúpla bliain, rud a fhágann gur cloch mhíle shuntasach é i saol na gcearrbhachas.

Ina theannta sin, feiceann West Starfield mar phointe tosaigh d'aistear níos mó do Xbox, le sraith de theidil chéad pháirtí beartaithe do na blianta atá le teacht. Samhlaíonn sé seo mar thús tréimhse urghnách don chuideachta.

Go hachomair, tá rath Starfield gan fasach, ag dul thar na héachtaí a bhain na teidil blockbuster roimhe Bethesda. Léiríonn seoladh an chluiche ar Xbox Game Pass agus a chumas lucht féachana leathan a mhealladh ré nua do Bethesda agus Xbox.

