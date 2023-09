Mod Madness: Cruthaitheacht Unleashing i Starfield

I seachtain amháin ó scaoileadh, tá sraith mórthaibhseach de mods Starfield curtha ar fáil cheana féin ag an bpobal modding ar NexusMods. Cé go dtugann go leor de na mods seo feabhsuithe praiticiúla gameplay agus feabhsuithe amhairc, tá bailiúchán aoibhinn ann freisin de bhreiseanna níos éadroma agus níos whimsical leis an gcluiche.

Is é ceann mod standout an Vasco Retexture cruthaithe ag modder Bulwarkhd. Athraíonn an mod seo compánach an róbait i Starfield isteach i gceann ar bith seachas Thomas the Tank Engine. Bí ar an airdeall, áfach, mar is féidir le radharc Thomáis a bhíonn ag caint a bheith beagán corraitheach, rud a chuireann cruthú casta Frankenstein i gcuimhne.

Eile is fearr leat i measc imreoirí an mod Garfield le J8oot. Déanann an mod seo an príomh-roghchlár a thiontú ina ómós don chat oráiste a bhfuil grá aige do lasagna. Cuireann an rannaireacht chliste atá san ainm teagmháil bhreise leis an modhnú seo.

Tá carachtair cháiliúla ó chluichí físe eile ionchorpraithe i Starfield freisin ag modders. Chruthaigh XDAEMONIUMX mod Isaac Clarke ón tsraith Dead Space, ag comhtháthú an charachtair gan uaim i scéal mianadóireachta Starfield. Ar an láimh eile, chruthaigh ACACYN mod Samus Aran a ligeann d'imreoirí an sealgair bounty íocónach Metroid-troid a chorprú, iomlán le long saincheaptha.

Tá bealaí aimsithe ag lucht leanúna PlayStation chun a gconsól beloved a thabhairt isteach sa Starfield eisiach Xbox. Cibé an bhfuil sé ag athrú an flashlight chun an lógó Playstation a thaispeáint, ag athrú deilbhíní an rialtóra, nó ag cur bratach “Playstation Exclusive” le Teachtaireacht an Lae, léiríonn na modhnuithe seo tiomantas an phobail cluichíochta.

Do lucht leanúna na foirne Xbox, tá roghanna ann freisin. Tairgeann modder Bub mod a bhaintear beochan athchleachtach éirí de thalamh, tuirlingthe agus duga, rud a fhágann go n-aistrítear níos tapúla go láithreacha nua. Cé go bhféadfadh sé seo feabhas a chur ar luas gameplay, áitíonn roinnt imreoirí go sáraíonn sé an tumoideachas.

Ghlac Ixion XVII cur chuige níos whimsical ag cur in aghaidh dhlíthe na fisice, ag ligean imreoirí taithí a fháil ar dhomhantarraingt níos ísle, a eascraíonn i eitiltí jetpack-chumhachtach gan deireadh ar fud na réaltaí. Ina theannta sin, chruthaigh Zzyxzz mod a bhainfidh ceol comhraic, a thairgeann timpeallacht níos suaimhní agus atmaisféarach.

Ar deireadh, chomh maith leis na modhnuithe greannmhara seo, tháinig imreoirí ar roinnt fabhtanna siamsúla i Starfield, mar is gnách i gcluichí Bethesda. Le haghaidh achoimre ar na glitches greannmhar seo, soláthraíonn alt Victoria léamh taitneamhach.

Leis an rogha méadaithe seo de mods, is féidir le himreoirí Starfield a gcuid cruthaitheachta a scaoileadh go fírinneach agus an cluiche a chur in oiriúint dá roghanna féin, cibé an gciallaíonn sé sin carachtair cháiliúla a chur leis, meicneoirí cluiche a chlaochlú, nó go simplí beagán éadrom a chur isteach ina gcuid eachtraí idir-réaltach.

