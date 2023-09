Easpa Neamhréadúil Madraí i Starfield: Teastaíonn ó Lucht leanúna a gCairde Furry

Tá moladh agus cáineadh faighte ag Starfield, an cluiche buailte is déanaí ó Bethesda. Mar sin féin, gné amháin a fhaigheann fiú lucht leanúna an chluiche perplexing is ea an easpa madraí. Chuir úsáideoir Reddit u/Hbimajorv a míshástacht in iúl, ag maíomh gurb é easpa madraí an chuid is neamhréadúil de Starfield.

De réir cur síos ar mhír sa chluiche, deirtear go bhfuil pórtha áirithe madraí imithe i léig. Thug an míniú seo ar lucht leanúna tuairimíocht a dhéanamh go bhfuil an chinniúint chéanna bainte amach ag gach cat agus madra. Áitíonn u/Hbimajorv nach bhfuil sé seo réalaíoch mar go mbíonn daoine i gcónaí ag déanamh a ndícheall chun a gcuid peataí a chosaint agus aire a thabhairt dóibh, fiú i gcúinsí deacra.

D’aontaigh lucht leanúna sna tuairimí le u/Hbimajorv, ag rá go ndearna easpa peataí an tumoideachas a mhilleadh dóibh. Creideann siad gur cheart go mbeadh an deis ag imreoirí madraí a shábháil ó dhul in éag, i bhfianaise an naisc láidir idir daoine agus a gcomrádaithe ceithre-chos.

Suimiúil go leor, cé go bhfuil an easpa madraí imní suntasach, tá roinnt lucht leanúna faoi deara freisin nach bhfuil cait i Starfield. Mar gheall ar ábhair mhargaíochta luatha ina raibh cait tá tuairimíocht ann go mb’fhéidir gur baineadh go hiomlán as an gcluiche iad.

Mar fhocal scoir, tá easpa madraí i Starfield ina ábhar imní i measc lucht leanúna. Measann go leor go bhfuil sé neamhréadúil, mar gheall ar an nasc idir daoine agus a gcuid peataí. Cé go dtugann an cluiche míniú ar a n-éagmais, ní shásaíonn sé fonn an lucht leanúna a gcairde furry a bheith ag a taobh sa Cruinne fíorúil.

Foinsí: Reddit, Bethesda.