Starfield: Treoir maidir le Glais a Phiocadh le Digipicks

Tá athrú suntasach déanta ag Bethesda ar mheicnic glasála dá gcluiche Starfield atá le teacht. Tá na glais thraidisiúnta tumbler agus bioráin imithe i dtaithí orainn ina gcuid RPGanna. Ina áit sin, tá digilocks nua mhaisiúil tugtha isteach acu. Má tá deacracht agat dul in oiriúint don mhodh nua seo chun doirse a dhíghlasáil agus chun earraí luachmhara a thrucailí, ná bíodh imní ort. Tá treoir thapa againn chun cabhrú leat.

Conas Glais a Phiocadh

I Starfield, is éard atá i gceist le glasáil eochracha a chur isteach i glais ciorclach le líon áirithe bearnaí a chaithfidh tú a líonadh ag baint úsáide as an eochair cheart. Taispeánann do scáileán na heochracha atá ar fáil ar an taobh deas, gach ceann acu le líon difriúil bioráin. Ar thaobh na láimhe clé, feicfidh tú an glas féin, agus tá níos mó fáinní ag glais níos casta le hoibriú tríd i gcomparáid le cinn níos simplí.

Chun glasáil a dhéanamh níos éasca, moltar díriú ar do Scil Slándála a chothromú go luath sa chluiche. Cuirfidh sé seo faoi deara go mbeidh glais aibhsithe i ndath gorm nuair a ainlíonn tú eochracha a oireann dóibh. Ar an mbealach seo, is féidir leat a aithint go héasca cé na heochracha a oibríonn do gach leibhéal de na fáinní sa ghlas.

Agus tú ag iarraidh glas a phiocadh, b'fhéidir go bhfaighidh tú eochracha nach n-oireann ach do shraith amháin nó do leibhéal amháin den ghlas, agus d'fhéadfadh go n-oibreoidh cinn eile ar shraitheanna iolracha. Is é an sprioc atá agat ná na heochracha a rothlú agus a chur isteach chun na bearnaí go léir a líonadh agus na sraitheanna a bhaint de réir a chéile.

Éilíonn piocadh glais i Starfield níos mó machnaimh agus pleanála i gcomparáid leis na glais tumbler traidisiúnta i gcluichí Bethesda roimhe seo. Ná húsáid na heochracha a bheidh ag teastáil uait níos déanaí díreach toisc go n-oireann siad don tsraith ina bhfuil tú faoi láthair. Is fearr tosú le heochracha a bhfuil níos mó bioráin acu, mar is minic a bhíonn leagan amach níos sainiúla acu. Tá raon feidhme níos leithne ag eochracha le níos lú bioráin.

Má thagann tú i dteagmháil le glas saineolaithe, tóg do chuid ama chun rothaíocht trí na heochracha atá ar fáil agus rothlaigh isteach sa suíomh iad. Tabhair faoi deara cé na heochracha a oireann do gach ciseal sula dtiomnaíonn tú iad a chur ina n-áit. Má dhéanann tú botún, is féidir leat do chéimeanna a athrianú trí na sraitheanna má tá digipicks spártha agat. Mar sin féin, le foighne agus breithniú cúramach, ba cheart go mbeifeá in ann an chuid is mó de na glais a dhíghlasáil gan gá le cúlrianú.

Ar deireadh, tá leid chuiditheach chun scum a shábháil. Sula ndéanann tú iarracht cófra máistirleibhéil nó doras a theastaíonn uait a oscailt, sábháil do chluiche. Ar an mbealach seo, is féidir leat athlódáil má dhéanann tú praiseach. Cé go bhféadfadh sé a bheith cosúil le caimiléireacht, i méid an spáis, ní féidir le duine ar bith cheat a chloisteáil.

Cá háit a bhfaighidh Digipicks

Is féidir digipicks a fháil ar fud Starfield. Tá siad scaipthe i mbunáiteanna agus i gcampaí namhaid agus is féidir iad a fháil freisin ó chorpáin namhaid marbha a chreachadh. Ina theannta sin, má tá scileanna pickpocketing agat, is féidir leat digipicks a fháil ó naimhde beo. Ina theannta sin, tairgeann díoltóirí digipicks le ceannach, go hiondúil ar feadh 35 creidmheas. Tá sé inmholta stocáil a dhéanamh ar digipicks ionas go mbeidh cúpla ceann agat i gcónaí. Ní bheadh ​​fonn ort teacht trasna ar mháistir-chliabhán faoi ghlas go domhain i dungeon gan bealach chun é a oscailt.

Foinsí: Dada.