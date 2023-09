Conas Outposts a Thógáil i Starfield: Treoir chun Acmhainní a Bhailiú

Meicneoir ríthábhachtach atá i bhfoirgnimh a thógáil i Starfield a ligeann d'imreoirí acmhainní a bhailiú ar an mórchóir, ar féidir iad a úsáid ansin chun míreanna agus uasghrádú a dhéanamh le linn a n-eachtra. I Starfield, tá an tsaoirse ag imreoirí outposts a chruthú áit ar bith is mian leo sa chruinne, ag tógáil an ghné tógála bonn ó Fallout 4 go dtí an chéad leibhéal eile. Cé nach soláthraíonn an cluiche teagasc fada ar conas poist outs a thógáil, is meicneoir thar a bheith cabhrach é a ligeann d'imreoirí méid ollmhór acmhainní a fháil gan a gcuid creidmheasanna a chaitheamh.

Chun tús a chur le seachphost a thógáil i Starfield, ní mór d’imreoirí a scanóir a oscailt agus an rogha “Outpost” a roghnú. Taispeánfaidh sé seo íomhá thaibhse den chuaille tosaigh, ag léiriú cá háit ar féidir é a thógáil. Cuirfidh an chúinne uachtarach ar dheis ar an scáileán roghchlár ar fáil ina liostaítear na hacmhainní atá ar fáil sa chomharsanacht, agus ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag imreoirí a oiread de na hacmhainní seo agus is féidir a bhailiú (bí mar aidhm ag ceithre cinn ar a laghad). Nuair a bhíonn suíomh oiriúnach aimsithe, is féidir an cuaille a chur.

Tar éis an outpost a chur, rachaidh imreoirí isteach sa mhodh tógála. Moltar aistriú chuig radharc lastuas den limistéar le haghaidh infheictheachta níos fearr. I modh tógála, beidh ar imreoirí fháiscirí, aonaid stórála agus soláthairtí cumhachta a thógáil. Ba cheart eastóscóirí a chur ar veins na n-acmhainní a fhaightear ar an talamh, agus ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag imreoirí an oiread agus is féidir a chur isteach i limistéar ar leith. Ba cheart aonaid stórála a thógáil bunaithe ar an gcineál acmhainní a bhaintear amach – soladach, leacht nó gás. Ní mór eastóscóirí a nascadh le haonaid stórála, agus is féidir é seo a dhéanamh trí hovering thar an extractor, roghnaigh "Cruthaigh Aschur Nasc," agus tarraing an líne dhearg go dtí an coimeádán stórála cuí. Ar deireadh, tá gá le foinsí cumhachta, amhail eagair ghréine nó gineadóirí breoslaithe, chun cumhacht a thabhairt do na haistarraingeoirí.

Cé nach bhfuil aon suíomh “is fearr” ann chun cuaillí a thógáil i Starfield, moltar go dtógfaí il-phoist amach thar pláinéid éagsúla chun tairbhí an mheicneora seo a uasmhéadú. Sula gcruthaítear seachphoist, ba cheart d’imreoirí pláinéid a scanadh chun na hacmhainní atá ar fáil dóibh a chinneadh. Is fiú imscrúdú a dhéanamh ar phláinéid a bhfuil cúig acmhainn nó níos mó acu. I measc roinnt pláinéid molta le haghaidh tógála outpost tá Jemison, a thairgeann uisce, clóirín, luaidhe, argón, agus clórosiléin; Kreet, a thairgeann uisce, héiliam-3, iarann, luaidhe, argón, alcáin, airgead, agus neon; Zamka, a thairgeann uisce, héiliam-3, copar, nicil, iarann, úráiniam, cóbalt, agus vanadium; agus Maheo 2, a thairgeann uisce, héiliam-3, copar, iarann, luaidhe, alcáin, teitreafluairíd, agus ytterbium - acmhainn annamh agus luachmhar nach bhfuarthas ach ar 34 pláinéad agus gealach sa chluiche.

Tríd is tríd, is bealach fiúntach agus éifeachtach é ionaid a thógáil i Starfield chun acmhainní a bhailiú agus cluiche a fheabhsú. Trí shuíomhanna a roghnú go straitéiseach agus fháiscirí, aonaid stórála agus soláthairtí cumhachta a thógáil i gceart, is féidir le himreoirí soláthar seasta acmhainní luachmhara a chinntiú le linn a n-eachtra.

Foinsí:

– leas a bhaint as Starfield XP: [Foinse]

– Starfield: [Foinse]