Tugann Spotify isteach 'Liosta Lae' Pearsantaithe Seinmliosta a Chur in oiriúint do do Mhuintir

Tá Spotify ag leanúint ar aghaidh ag cur lena bhailiúchán seinmliostaí pearsantaithe le tabhairt isteach a ghné is déanaí, liosta lae. Tá an seinmliosta seo atá ag athrú de shíor deartha le dul in oiriúint do do chuid giúmar i rith an lae, ag tairiscint eispéireas éisteachta uathúil atá in oiriúint do gach úsáideoir.

Ag dul isteach i gcéimeanna Discovery Weekly, On Repeat, agus meascáin seánra, is seinmliosta a athnuachan go leanúnach é daylist a bhfuil sé mar aidhm aige freastal ar “gach leagan díot.” Nuashonraíonn an seinmliosta cúpla uair sa lá, ag ionchorprú rianta agus teidil nua bunaithe ar do rannpháirtíocht stairiúil leis an app Spotify.

Mar shampla, má éisteann tú go hiondúil le ceol bríomhar agus sona ar maidin, b’fhéidir go molfaidh an liosta lae seinmliosta dar teideal “banger pop seomra leapa go luath ar maidin.” Chomh maith leis na fotheidil aisteacha seo, is féidir leat a bheith ag súil le rianta nua agus teideal nuashonraithe a fháil amach gach uair a athnuachann an seinmliosta.

Cuireann an ghné nua seo leis an tuiscint atá ag Spotify ar mheiteashonraí ceoil, rud a d’éascaigh seoladh Niche Mixes níos luaithe i mbliana. Cheadaigh Niche Mixes d’úsáideoirí gníomhaíochtaí sonracha, vibes, nó aeistéitic a ionchur chun seinmliosta saincheaptha a fháil mar chúiteamh. Le liosta an lae, nascann Spotify na “vibes” seo le do shonraí úsáide Spotify chun seinnliosta uile-i-amháin a chruthú a thaispeánann an ceol is fearr leat i rith an lae.

Nuashonraíonn an seinmliosta go minic, ag ionchorprú na “ceol nideoige agus na micreaghráinne” a shruthaíonn tú de ghnáth le linn amanna sonracha den lá agus den tseachtain. Ina theannta sin, cuireann grafaic an liosta lae in oiriúint chun an t-am den lá a léiriú, ag aistriú ó lí geal buí ar maidin go dathanna luí na gréine tráthnóna agus dubh níos dorcha le haghaidh éisteacht go déanach san oíche.

Thairis sin, tagann daylist le gné roinnte ionsuite atá deartha do na meáin shóisialta. Is féidir le húsáideoirí screenshot réamhdhéanta, greamán pearsantaithe, nó scairchárta inoiriúnaithe a roinnt go héasca chun a liosta lae a thaispeáint do chairde agus do lucht leanta. Is féidir an seinmliosta a shábháil freisin chuig Leabharlann an úsáideora le haghaidh rochtain áisiúil.

Tá Daylist á sheoladh d’úsáideoirí saor in aisce agus préimhe i margaí ina labhraítear Béarla, lena n-áirítear na SA, Ceanada, an Ríocht Aontaithe, an Astráil, an Nua-Shéalainn agus Éire. Tá sé beartaithe ag Spotify infhaighteacht a leathnú go dtí níos mó úsáideoirí ar fud an domhain sna míonna amach romhainn.

Foinse:

– Spotify (Níor soláthraíodh aon URL ar leith)