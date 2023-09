Spotify chun Éisteacht Closleabhar Saor in Aisce a thairiscint do Shíntiúsóirí Íoctha

De réir foinsí gan ainm, tá Spotify ag pleanáil 20 uair an chloig d’éisteacht leabhar fuaime saor in aisce a sholáthar dá shíntiúsóirí íoctha mar iarracht a láithreacht sa tionscal audiobook a leathnú. Táthar ag tuar go dtiocfaidh fás suntasach ar mhargadh na gcluasleabhair, le luach réamh-mheasta de $39.1 billiún faoi 2032 i gcomparáid le $4.2 billiún in 2022, de réir tuarascála ó Market.Us. Chuaigh Spotify isteach san earnáil chlosleabhair in 2021 nuair a fuarthas an dáileoir digiteach fuaime Findaway.

Faoi láthair, cuireann Spotify os cionn 350,000 leabhar ar fáil lena 200 milliún móide síntiúsóir, cé nach féidir na closleabhair seo a cheannach ach ar shuíomh Gréasáin Spotify mar gheall ar aighneas leanúnach le Apple maidir lena gcuid polasaithe agus táillí App Store. In iarracht dul san iomaíocht leis an tseirbhís fuaime ceannasach Amazon Audible, a théann ó $7.99 go $22.95 in aghaidh na míosa, tá Spotify ag obair le foilsitheoirí chun beart leabhar fuaime saor in aisce a sholáthar go díreach laistigh dá app ar feadh tréimhse teoranta ama.

Tar éis na nuachta faoi phleananna Spotify, tháinig laghdú 2.7% ar scaireanna na cuideachta i dtrádáil. Mar sin féin, sna trí mhí dar críoch 30 Meitheamh, ghin Spotify 2.77 billiún euro (thart ar $2.97 billiún) in ioncam, suas ó $2.50 billiún le linn na tréimhse céanna anuraidh. Ina theannta sin, ghnóthaigh Spotify 10 milliún síntiúsóir nua, mar a thuairiscigh an Príomhfheidhmeannach Daniel Ek.

Níl a thuilleadh sonraí curtha ar fáil ag Spotify faoin ngné seo atá le teacht.

Sainmhínithe:

– Closleabhar: taifeadadh de leabhar labhartha, go hiondúil i bhfoirm comhaid dhigitigh nó CD, ar féidir le duine aonair éisteacht leis.

– Luach margaidh: luach iomlán margaidh, bunaithe ar phraghas na sócmhainní agus na seirbhísí laistigh de.

