Tá ráfla go bhfuil an iPhone 15 Pro mar Chnaipe Gníomhaíochta In ionad Athraigh Balbhaithe

Táthar ag súil go mbeidh cnaipe Gníomhaíochta ag príomhfhón cliste Apple atá le teacht, an iPhone 15 Pro, in ionad lasc balbh, de réir íomhá sceite a tháinig chun solais ar líne díreach uaireanta roimh thús oifigiúil an ghutháin taobh leis an iPhone 15 Pro Max ag seoladh 'Wonderlust' Apple imeacht. Taispeánann an íomhá leaked, arna phostáil ag déantóir cásanna fón cliste aitheanta, an tríú cnaipe os cionn an rocker toirte, in ionad an lasc traidisiúnta mute atá le feiceáil ag Apple ar a iPhones le blianta fada.

Tá an ráfla seo ag teacht le tuarascálacha roimhe seo a thugann le tuiscint go mbeidh na samhlacha Pro den líneáil iPhone 15 feistithe le cnaipe Gníomhaíochta, cosúil leis an Apple Watch Ultra a seoladh anuraidh. Is cosúil gur dheimhnigh an cás-déantóir Spigen go bhfuil an cnaipe nua seo ann trí íomhá de chás fón cliste a chuimsíonn é a roinnt.

Ní hé seo an chéad uair a sceitheadh ​​an cnaipe Gníomhaíochta. I mí an Mheithimh, cuireadh íomhánna de chásanna cosanta don iPhone 15 Pro ar Weibo, ag taispeáint an tríú cnaipe os cionn na heochracha toirte. Cé nach bhfuil aon fhógraí oifigiúla déanta ag Apple faoin ngné crua-earraí nua seo, léiríonn foinsí go mbeidh an cnaipe Gníomhaíochta in-ríomhchláraithe, rud a ligeann d'úsáideoirí tascanna éagsúla a dhéanamh, mar shampla modhanna Fócas a scoránaigh, gnéithe inrochtaineachta a ghníomhachtú, an flashlight a úsáid, nó an ceamara a sheoladh.

Nochtfar tuilleadh sonraí faoin gcnaipe Gníomhaíochta agus gnéithe eile den iPhone 15 Pro le linn imeacht seolta 'Wonderlust' Apple, a thosaíonn anocht. Chun fanacht ar an eolas faoin imeacht agus faoina fógraí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar Gadgets 360.

